OnePlus 12 te zien op officiële foto’s, komt in drie kleuren

OnePlus heeft officiële foto’s van de OnePlus 12 laten zien. Daardoor kent het ontwerp van de smartphone geen geheimen meer. Het toestel komt in drie kleuren: zwart, wit en groen.

Officiële foto’s OnePlus 12 gepubliceerd

Op 4 december presenteert OnePlus zijn nieuwe vlaggenschip. Zoals we van de Chinese smartphonefabrikant gewend zijn, krijgen we in aanloop daarvan steeds wat brokjes informatie. Zoals officiële foto’s van de OnePlus 12, waarop het ontwerp in alle glorie te zien is.

De smartphone lijkt sterk op zijn voorganger, de OnePlus 11. We zien hetzelfde ronde camera-eiland, al is de flitser daar nu buiten geplaatst. Opvallend is ook dat de alert slider, waarmee je je toestel op trillen of stil kunt zetten, verplaatst is naar de linkerkant. Dat zou volgens OnePlus te maken hebben met bepaalde antennes. Die werken het best als ze aan de rechterzijde zitten, waardoor er daar geen ruimte meer was voor de slider.

We zien op de foto’s ook de drie kleuren waarin je de OnePlus 12 straks kunt kopen. De zwarte en witte varianten zijn geen verrassing, maar de groene is dat wel. Daar is namelijk een patroontje in aangebracht dat voor een heel ander uiterlijk zorgt. Wie straks wil opvallen, gaat dus waarschijnlijk voor deze kleur.

Dit moet je weten over de OnePlus 12

Zoals gezegd onthult OnePlus de nieuwe smartphone op 4 december. Waarschijnlijk ligt hij in januari in de Nederlandse winkels. Op de prijs na weten we zo goed als alles over het toestel.

Je mag rekenen op een groot 6,82 inch-oled-scherm, met een hoge helderheid van 2600 nits. Dankzij de Snapdragon 8 Gen 3-chip wordt het toestel razendsnel. Er zou tot maar liefst 24GB RAM aanwezig zijn, zodat ook multitasken zeer vlot verloopt.

De OnePlus 12 is sowieso een smartphone van grote getallen. De batterij heeft een flinke capaciteit van 5400 mAh en laadt met 100 Watt binnen een halfuur helemaal op. Draadloos laden, dat ontbrak op de OnePlus 11, is ook weer mogelijk en wel met 50 Watt.

Achterop vinden we drie camera’s, waaronder een nieuwe 64 megapixel-telelens waarmee je 3x inzoomt. De 50 megapixel-hoofdcamera heeft een verbeterde sensor die meer licht binnenlaat. Aan de 48 megapixel-groothoeklens lijkt niets te veranderen.

