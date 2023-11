‘OnePlus 12 vanaf januari te koop in Nederland’

Ben je van plan om het nieuwe vlaggenschip van OnePlus te kopen? Daar hoef je mogelijk niet al te lang meer op te wachten. De wereldwijde release van de OnePlus 12 zou al in januari plaatsvinden.

‘Wereldwijde release OnePlus 12 in januari 2024’

OnePlus maakte recent bekend dat het bedrijf de OnePlus 12 op 4 december aanstaande presenteert. Die dag wordt ook het tienjarig bestaan van het bedrijf gevierd. De nieuwe smartphone verschijnt diezelfde maand nog in thuisland China, maar in andere landen moeten we langer op het toestel wachten.

Hoeveel langer was niet bekend, maar gelukkig schept de betrouwbare lekker Max Jambor nu duidelijkheid. De wereldwijde release van de OnePlus 12 zou plaatsvinden in januari 2024. Dat is dus al snel. Ter vergelijking: de OnePlus 11 ligt sinds februari van dit jaar in de Nederlandse winkels.

Door de lancering naar voren te halen, gaat OnePlus de directe concurrentie aan met de Samsung Galaxy S24-serie. Volgens geruchten presenteert Samsung die op 17 januari volgend jaar.

Renders van de OnePlus 12

Dit weten we al over de OnePlus 12

De OnePlus 11 had een relatief lage adviesprijs van 829 euro. Inmiddels haal je hem voor € 654,- in huis. Er is reden om aan te nemen dat zijn opvolger duurder wordt. Er staan namelijk behoorlijk wat verbeteringen op stapel.

Zo draait de OnePlus 12 op een snellere Snapdragon 8 Gen 3-chip. Het oled-scherm groeit van 6,7 naar 6,82 inch en zou een helderheid halen van 2600 nits. Dat is maar liefst twee keer zo fel als de OnePlus 11, waardoor je het display makkelijker afleest in de zon. Uiteraard mag je weer een ververssnelheid van 120Hz verwachten voor soepele beelden.

De accu krijgt een ongewoon hoge capaciteit van 5400 mAh. Zoals we van OnePlus gewend zijn, laad je hem met 100 Watt lekker snel op. Draadloos laden, dat ontbrak op zijn voorganger, is ook weer mogelijk. De snelheid ligt op maximaal 50 Watt.

Bij de camera’s is vooral de nieuwe telelens interessant. Die krijgt een resolutie van 64 megapixel en je kunt er 3x optisch mee inzoomen. De hoofdcamera beschikt over een nieuwe sensor die meer licht opvangt voor betere foto’s in het donker. Aan de groothoeklens zou niets veranderen.

