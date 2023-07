‘Eerste renders OnePlus 12 laten vernieuwd camera-eiland zien’

Het duurt nog maanden voor de OnePlus 12 verschijnt, maar toch zijn er al renders van het toestel opgedoken. Wat vooral opvalt is het camera-eiland, waarin duidelijk een periscopische zoomlens zichtbaar is.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘OnePlus 12 te zien op eerste renders’

OnePlus lijkt het ontwerp van zijn nieuwe vlaggenschip vooral te gaan verfijnen. Er zijn renders verschenen van deze OnePlus 12, gemaakt door de bekende insider OnLeaks. Die laten zien dat het toestel behoorlijk lijkt op de OnePlus 11.

Het scherm vult vrijwel de gehele voorkant en de achterzijde beschikt weer over een korrelpatroon in de behuizing. Wel verhuist de selfiecamera van de linkerbovenhoek naar het midden van het display. Ook lijken de randen iets dunner te zijn.

Het camera-eiland behoudt zijn ronde vorm, maar daarin vinden we iets nieuws: een periscopische zoomlens waarmee je vermoedelijk een flink eindje in kunt zoomen. De OnePlus 11 beschikt alleen over een portretlens die het beeld slechts 2x dichterbij haalt.

Deze nieuwe telelens, die een resolutie van 64 megapixel zou hebben, neemt veel ruimte in. De flitser is daarom verhuisd naar de rand van het eiland. Daarnaast mogen we een 50 megapixel-hoofdcamera verwachten en een groothoeklens met diezelfde resolutie.

Dit weten we nog meer over de OnePlus 12

Net als zijn voorganger beschikt de OnePlus 12 over een 6,7 inch-oled-scherm met gebogen schermranden. De ververssnelheid bedraagt 120Hz. Vermoedelijk gaat het wel om een nieuw display met een hogere helderheid en minder flikkering bij een lage helderheid. Dat is fijner voor je ogen.

Het toestel heeft volgens geruchten een razendsnelle (maar nog niet aangekondigde) Snapdragon 8 Gen 3-chip. De accu heeft weer een capaciteit van 5000 mAh, maar zou kunnen opladen met 150 Watt. Dat is op de OnePlus 11 nog 100 Watt. Bovendien zou je draadloos accusap kunnen tanken met 50 Watt. Deze functie ontbreekt op het huidige model.

De OnePlus 12 draait waarschijnlijk op Android 14 met daaroverheen de eigen OxygenOS-schil. Je moet kunnen rekenen op vier grote Android-upgrades en vijf jaar lang beveiligingsupdates. Daarmee behoort het softwarebeleid tot de top van de markt.

We denken dat het Chinese bedrijf de OnePlus 12 in december voor de eigen markt presenteert. De smartphone zal de oversteek naar Nederland begin 2024 maken.

Recent verscheen bij ons al de OnePlus Nord 3, die we in onze review uitgebreid hebben besproken. Kijk je liever? Check dan de video hieronder!

Wil je het laatste nieuws over OnePlus als eerste lezen? Houd de website dan in de gaten, schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief, volg ons via Google Nieuws of download de gratis Android Planet-app!

Lees meer over OnePlus: