Gerucht: OnePlus 12 krijgt vernieuwd scherm en betere camera’s

OnePlus lijkt zijn volgende vlaggenschip flink onder handen te nemen. Volgens een nieuw gerucht krijgt de OnePlus 12 onder meer een moderner scherm en betere camera’s.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Beter scherm voor OnePlus 12’

We waren in onze review van de OnePlus 11 behoorlijk enthousiast over dat toestel. Om tot de relatief betaalbare adviesprijs van 829 euro te komen, moest OnePlus wel concessies doen ten opzichte van andere high-end smartphones.

Dat lijkt bij zijn opvolger te veranderen. Volgens lekker Yogesh Brar krijgt de OnePlus 12 onder meer een vernieuwd scherm. De details hierover ontbreken nog, maar mogelijk verhoogt het bedrijf de maximale helderheid. Die ligt bij de OnePlus 11 lager dan bij veel concurrenten. We verwachten verder natuurlijk weer een oled-display met een hoge ververssnelheid voor soepele beelden.

De OnePlus 11

Daarnaast zouden de camera’s op de schop gaan. De hoofdcamera krijgt volgens Brar een nieuwe sensor en hij spreekt over een telelens om mee in te zoomen. Dat is enigszins verwarrend, omdat de OnePlus 11 die ook al heeft. Het gaat echter om een camera die vooral bedoeld is voor portretten en het beeld slechts 2x dichterbij haalt. Vermoedelijk kun je met de OnePlus 12 dus verder inzoomen.

Verder zou het toestel nog rapper opladen, al is niet duidelijk hoeveel precies. Bij de OnePlus 11 ligt die snelheid al op een heel behoorlijke 100 Watt. De oudere (en goedkopere) OnePlus 10T haalt echter 150 Watt.

Tot slot spreekt Brar over een ‘symmetrisch design’, waarbij de randen rond het scherm dus aan alle kanten even dun zijn.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit weten we nog meer over de OnePlus 12

OnePlus presenteert de OnePlus 12 waarschijnlijk in december, al is hij aanvankelijk alleen in China te koop. De rest van de wereld volgt mogelijk begin 2024. Het toestel draait op de nog niet aangekondigde Snapdragon 8 Gen 3-processor. Dat is tegen die tijd de snelste chip in Android-land.

Het bedrijf komt binnenkort eerst met een nieuwe midranger: de OnePlus Nord 3. Die wordt een stuk groter dan zijn voorganger en krijgt een snellere processor. We hebben al onze verwachtingen van de Nord 3 op een rij gezet.

Wil je alle nieuwtjes over OnePlus als eerste lezen? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Lees het laatste nieuws over OnePlus: