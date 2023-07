‘Eerste specificaties OnePlus 12 gelekt, krijgt enorme batterij’

De eerste specificaties van de OnePlus 12 liggen op straat en dat belooft een beest van een smartphone te worden. Het toestel krijgt onder meer een nog grotere accu dan zijn voorganger.

‘Dit zijn de specificaties van de OnePlus 12’

Het duurt nog maanden voor de OnePlus 12 wordt gelanceerd, maar de meeste specificaties liggen nu al op straat. Dat hebben we te danken aan de bekende insider OnLeaks, die eerder ook al renders van het toestel deelde.

Net als op de OnePlus 11 mag je een 6,7 inch-oled-scherm verwachten met een verversingssnelheid van maximaal 120Hz voor soepele beelden. Het gaat om een zogenaamd LTPO-display, dat deze snelheid automatisch aanpast aan wat je doet. Wanneer je bijvoorbeeld een e-mail tikt, verversen de pixels minder vaak om de batterij te sparen.

Het is de vraag of dat echt nodig is, want de OnePlus 12 zou een gigantische 5400 mAh-batterij krijgen. De meeste vlaggenschepen blijven steken op hooguit 5000 mAh, dus de accuduur zou uitstekend moeten zijn. Opladen gaat weer met maximaal 100 Watt. Draadloos accusap tanken kan ook en wel met een snelheid van 50 Watt. Deze mogelijkheid ontbreekt op de OnePlus 11.

Renders van de OnePlus 12

Zoals verwacht stopt OnePlus een (nog niet aangekondigde) Snapdragon 8 Gen 3-chip in zijn nieuwe toptoestel. Dat zal tegen die tijd de snelste processor zijn die je kunt vinden voor een Android-smartphone. Er zit 16GB RAM in de telefoon en 256GB opslagruimte. Mogelijk komt er nog een tweede variant met meer opslag, maar daar kunnen we nu nog niets over zeggen.

Verbeterde camera’s

Achterop vinden we drie lenzen, waaronder een 50 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens met diezelfde resolutie. Nieuw is de periscopische zoomlens, die de portretlens van de OnePlus 11 vervangt. Die heeft een resolutie van 64 megapixel en haalt het beeld 3x dichterbij. Stiekem hoopten we dat je met deze camera wat verder zou kunnen inzoomen. Selfies schiet schiet je in een resolutie van 32 megapixel. De camera’s zijn weer ontwikkeld in samenwerking met Hasselblad.

OnePlus kondigt de OnePlus 12 waarschijnlijk in december aan voor thuismarkt China. Begin 2024 ligt hij dan bij ons in de winkel. Het toestel draait uit de doos op Android 14 met daaroverheen de eigen OxygenOS-skin. Je mag vier grote Android-upgrades verwachten en vijf jaar lang beveiligingspatches om hackers buiten de deur te houden.

Wat de smartphone gaat kosten, weten we uiteraard nog niet. De OnePlus 11 was met een adviesprijs van 829 euro relatief betaalbaar. Inmiddels haal je hem zelfs al iets goedkoper in huis.

