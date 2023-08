‘OnePlus 12 krijgt ook 24GB werkgeheugen’

Volgens een bekende lekker krijgt de OnePlus 12 een hele berg werkgeheugen. Daarmee gaat ‘ie met wat andere smartphones aan kop op de strijd voor het toestel met het meeste RAM aan boord.

Gerucht: OnePlus 12 werkgeheugen is 16GB of 24GB

De nieuwe informatie komt van het bekende Digital Chat Station-account op Weibo, die zegt een engineering sample van de OnePlus 12 te hebben gezien. Dat is dus nog geen definitieve versie van het aankomende toestel, maar heel grote veranderingen zullen niet meer worden doorgevoerd.

Zoals eerder al genoemd werd, draait het toestel op de aankomende Snapdragon 8 Gen 3-chip van fabrikant Qualcomm. OnePlus kiest er daarbij voor om varianten met 16GB of 24GB RAM op de markt te brengen, waarmee het een van de weinige toestellen van het moment wordt. Eerder presenteerde het merk in China al de OnePlus Ace 2 Pro met dezelfde hoeveelheid werkgeheugen en ook zijn er nog wat andere smartphones met zoveel RAM op de markt.

De smartphone krijgt een enkele frontcamera die is te vinden in een gecentreerd gaatje in het scherm. Dat display heeft afgeronde zijkanten en op de achterkant van de OnePlus 12 is de ronde camera-module geplaatst met een drietal sensoren. Het toestel krijgt een metalen frame, vernieuwde trilmotor en nieuwe mogelijkheden om warmte te lozen, zodat ‘ie lekker koel blijft tijdens het spelen van een zware game.

‘Grote accu, eindelijk periscopische camera’

In eerdere geruchten werd al genoemd dat de OnePlus 12 een batterij krijgt van 5400 mAh en dat is stukken groter dan hedendaagse toestellen aan boord hebben. Opladen gaat met een draadje met maximaal 100 Watt en draadloos tot 50 Watt.

Op de achterkant zijn drie camera’s te vinden. De primaire lens en groothoeksensor krijgen beide een resolutie van 50 megapixel, terwijl de periscoopcamera een sensor krijgt van 64 megapixel. Daarmee kun je optische zoom gebruiken, waarbij geen kwaliteitsverlies ontstaat. Voor de camera’s wordt weer samengewerkt met fabrikant Hasselblad, een samenwerking die al enkele jaren gaande is.

Het display krijgt een diagonaal van 6,7 inch met een 2K-resolutie en verversfrequentie van maximaal 120Hz. Het gaat om een amoled-display, waar de kleuren vanaf spatten.

In december lancering in China

Volgens bronnen wordt het toestel nog dit jaar gepresenteerd voor thuisland China, maar wanneer wij ‘m hier gaan zien is dus nog onbekend. We gokken erop dat dat gebeurt in het eerste kwartaal van 2024. Naar de prijs kunnen we vooralsnog alleen maar gissen.



De OnePlus 11 kwam op de markt als 8/128GB-versie voor 829 euro en 16/256GB-variant voor 899 euro. Benieuwd naar onze ervaringen van dat toestel check dan de OnePlus 11 review. Opvallend was dat OnePlus bij de 11 koos voor een andere strategie dan voorheen, door wat zaken weg te laten zoals draadloos opladen.

