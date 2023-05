‘OnePlus 12 met Snapdragon 8 Gen 3-chip komt in december’

De eerste OnePlus 12-specificaties zijn naar buiten gekomen en daaruit blijkt dat het toestel over een nog onaangekondigde chip beschikt. Lees hier meer.

Gerucht: dit zijn de eerste OnePlus 12-specificaties

Dankzij Yogesh Brar – een steeds bekender wordende lekker – zijn de eerste OnePlus 12-specificaties naar buiten gebracht. Wel moet daarbij gezegd worden dat het gaat om de specs van een zogenaamd engineering sample. Het is dus nog niet zeker of de specificaties van dit testmodel identiek zijn aan de OnePlus 12 die uiteindelijk verschijnt.

De OnePlus 12 wordt uitgerust met een amoled-scherm van 6,7 inch met een QHD-resolutie, wat zorgt voor erg scherp beeld. De maximale ververssnelheid is 120Hz, waardoor alles soepel aanvoelt. Of het scherm afgeronde zijkanten krijgt is echter onbekend.

OnePlus 11 Concept

Het opladen van de 5000 mAh-accu gaat met maximaal 100 Watt via een kabel, maar over draadloos opladen noemt Brar niks. Stiekem gaan we er vanuit dat deze functie niet aanwezig is. OnePlus liet draadloos laden ook achterwege bij de OnePlus 11.

Periscopische zoomlens en gloednieuwe processor

De OnePlus 12 zou het eerste toestel worden van de fabrikant met een periscopische zoomlens. Daardoor kun je, in theorie, verder zoomen dan met een normale lens. Andere fabrikanten als Oppo of Huawei gebruiken deze techniek al langer. De resolutie van deze sensor wordt 64 megapixel, maar hoeveel keer je optische zoom kunt gebruiken is nog de vraag. Je kunt dus zoomen en objecten dichterbij halen zonder kwaliteitsverlies, wat wel optreedt bij digitale zoom.

In de tweet noemt Brar tot slot dat het toestel is voorzien van de Snapdragon 8 Gen 3-chip. Deze processor is nog niet gepresenteerd, maar dat gebeurt later dit jaar. De OnePlus 12 wordt vast en zeker direct uitgeleverd met Android 14, de dan nieuwste versie van het besturingssysteem.

Volgens de Twitteraar wordt het toestel pas in december gepresenteerd voor de Chinese markt. Daarna duurt het waarschijnlijk nog enkele maanden voordat de telefoon hier verschijnt. De OnePlus 11 werd ook eerder in China onthuld en is sinds februari in Nederland te koop.

Voor die tijd komt OnePlus ook nog op de proppen met een nieuwe midranger. Over deze OnePlus Nord 3 is inmiddels ook veel informatie verschenen. Zo zagen we onlangs foto’s van het toestel en zijn ook de eerste specificaties bekend.

