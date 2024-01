OnePlus 12 vs Google Pixel 8 Pro: de 7 grootste verschillen

Ze zijn vrijwel even groot, bijna even duur en richten zich op dezelfde doelgroep. In onze vergelijking van de OnePlus 12 vs de Google Pixel 8 Pro kijken we naar de grootste verschillen tussen deze smartphones.

OnePlus 12 vs Google Pixel 8 Pro

Wie een grote, high-end smartphone zoekt rond de 1000 euro heeft meerdere opties. De OnePlus 12 en Google Pixel 8 Pro behoren tot de belangrijkste kandidaten. Het gaat om flinke toestellen die allebei hun plus- en minpunten hebben. Welke het best bij jou past, hangt dan ook erg af van je voorkeuren.

Benieuwd naar de belangrijkste verschillen tussen deze paradepaardjes? We zetten ze op een rij in onze vergelijking tussen de OnePlus 12 vs de Google Pixel 8 Pro.

1. Scherm: hoeveel nits is genoeg?

De OnePlus 12 heeft een 6,82 inch-oled-scherm en is daarmee iets groter dan de Pixel 8 Pro, die over een 6,7 inch-oled-display beschikt. OnePlus kiest verder nog altijd voor gebogen schermranden, terwijl het paneel van Google dit keer helemaal plat is. Wat je voorkeur heeft, is natuurlijk erg persoonlijk.

OnePlus 12

Beide smartphones bieden een ververssnelheid van 120Hz voor soepele beelden en halen een erg hoge helderheid. De Pixel 8 Pro komt tot 2600 nits, terwijl de OnePlus 12 zelfs 4500 nits kan aantikken. Het gaat daarbij wel om piekhelderheid, die ze maar kort kunnen volhouden op een beperkt deel van het scherm. Als er een explosie voorbijkomt in een hdr-film bijvoorbeeld.

Interessanter is de maximale helderheid die ze langere tijd vasthouden. Als je buiten in het zonnetje loopt wil je je mail natuurlijk wel kunnen lezen. Daar zit geen verschil tussen: de smartphones halen dan een zeer respectabele 1600 nits.

OnePlus heeft trouwens een nieuwe techniek ingebouwd die je vingers beter registreert als het scherm nat is. Dat maakt dat je het toestel makkelijker gebruikt in de regen.

2. OnePlus 12 is sneller

Qua scherm zit er dus geen groot verschil tussen deze smartphones. Dat is anders wanneer we kijken naar de hardware. De OnePlus 12 draait op een Snapdragon 8 Gen 3-processor, de snelste van dit moment. Vooral als je veel gamet zul je merken dat de Pixel 8 Pro een stuk minder goed presteert. De Tensor G3-chip van Google is simpelweg trager én springt minder zuinig met de batterij om.

Google Pixel 8 Pro

Dat moeten we wel direct nuanceren: in het dagelijks gebruik merk je daar weinig van. Ook op de Pixel 8 Pro openen apps razendsnel en kun je prima multitasken. Als je geen fanatieke gamer bent, is het verschil in de praktijk stiekem niet zo spannend. Maar het is er wel.

3. Pixel 8 Pro heeft betere camera’s

OnePlus werkt inmiddels al enkele jaren samen met Hasselblad voor de camera’s. Dat bedrijf zorgt voor de kleurafstelling, die daardoor erg fraai is. Toch kan OnePlus vaak net niet helemaal mee met de grote jongens op fotografiegebied.

De OnePlus 12 beschikt over een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en een nieuwe 64 megapixel-telelens. Die haalt het beeld 3x dichterbij, maar je kunt er ook 6x mee inzoomen. In dat geval maak je gebruik van het middelste deel van de sensor. Er blijft dan 16 megapixel over.

Op papier is de Google Pixel 8 Pro zeer vergelijkbaar. Hij heeft ook een 50 megapixel-hoofdcamera en 48 megapixel-groothoeklens. Die is wel een stuk wijder dan het exemplaar op de OnePlus, waardoor je meer op de kiek krijgt. De derde lens is een telecamera die je 5x optisch in laat zoomen.

Het grootste verschil zit in de software. We zijn nog bezig met onze review van de OnePlus 12, maar die van de Pixels behoort tot de absolute top. Vooral ‘s avonds zijn de smartphones van Google bijna onverslaanbaar.

4. OnePlus 12 laadt rapper op

Een groot voordeel van de OnePlus 12 is de mogelijkheid om hem zeer snel op te laden. Met de meegeleverde 100 Watt-adapter zit het toestel in 26 minuten helemaal vol. Daar heeft de Pixel 8 Pro ruim 80 minuten voor nodig. Een enorm verschil dus. Bovendien zit er geen adapter in de doos.

Ook draadloos accusap tanken gaat sneller als je de OnePlus koopt: met 50 Watt. De Pixel blijft steken op 23 Watt. Daarnaast heeft de OnePlus 12 een grotere batterij: 5400 mAh vs 5000 mAh. Gecombineerd met de zuinigere processor zorgt dat voor een langere accuduur dan de Pixel kan bieden.

OnePlus 12

5. Google biedt langere ondersteuning

Beide smartphones draaien op Android 14. OnePlus garandeert vier nieuwe versies van het besturingssysteem en vijf jaar lang beveiligingspatches die hackers weren. Dat was tot vorig jaar het beste updatebeleid op de markt. Inmiddels is Google daar echter overheen gegaan. De Pixel 8 Pro krijgt zeven grote Android-upgrades én zeven jaar beveiligingspatches.

Of je dat verschil interessant vindt, hangt natuurlijk af van hoelang je met je smartphone wil doen. Belangrijk om te weten is wel dat Pixels op een kale versie van Android draaien, terwijl OnePlus daar zijn OxygenOS-schil overheen legt. Die voegt een aantal functies toe, maar oogt daardoor ook onoverzichtelijker.

6. AI of niet?

De Pixel 8 Pro was de eerste echte AI-smartphone. Je kunt hulp krijgen bij het opstellen van berichten en de foto-app zit vol mogelijkheden om je kiekjes ingrijpend te bewerken. Denk aan het verplaatsen van objecten of het vervangen van de gehele achtergrond. Hoe goed dat werkt, lees je in onze review van de Pixel 8 Pro.

OnePlus heeft nog weinig kaas gegeten van kunstmatige intelligentie. Op hun nieuwe vlaggenschip is nauwelijks AI te vinden. De fabrikant zegt dat zulke functies op een later moment wel worden toegevoegd, maar wanneer (en wat) precies is onduidelijk.

Google Pixel 8 Pro

7. Prijs

De OnePlus 12 is vanaf 6 februari te koop en heeft een adviesprijs van 949 euro. Daarvoor krijg je 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Voor 150 euro extra beschik je over 16GB werkgeheugen en 512GB opslag.

Google bracht de Pixel 8 Pro in oktober vorig jaar uit. Het toestel, met 12GB RAM en 128GB opslag, had destijds een adviesprijs van 1099 euro. Inmiddels haal je ‘m echter in huis voor € 942,-. Het model met 256GB opslagruimte kost € 1.039,-.

Het prijsverschil tussen de OnePlus 12 vs de Google Pixel 8 Pro is op dit moment dus erg klein. Dat komt vooral omdat de Pixel al in prijs is gedaald. Over een paar maanden pik je de nieuwe OnePlus waarschijnlijk een stuk goedkoper op.

