OnePlus 12 vs OnePlus 11: de 5 grootste verschillen

Nu OnePlus een nieuw vlaggenschip heeft gelanceerd, kunnen we hem afzetten tegen zijn voorganger. In onze OnePlus 12 vs OnePlus 11-vergelijking lees je de belangrijkste verschillen!

OnePlus 12 vs OnePlus 11

Na zijn prijzen jarenlang te hebben verhoogd, kwam OnePlus begin 2023 opeens met een goedkoper vlaggenschip: de OnePlus 11. Daar beknibbelde het bedrijf wel een beetje op. Zo was draadloos laden niet (meer) mogelijk, terwijl vrijwel alle concurrenten deze functie wél aanbieden.

Met de OnePlus 12 gooit de Chinese fabrikant zijn roer, niet voor het eerst, weer flink om. Het toestel is beduidend meer high-end dan zijn voorganger. Hij heeft nu een officiële IP65-certificering, wat betekent dat hij bestand is tegen zware regen. Je kunt hem echter nog steeds niet onderdompelen in water, zoals smartphones met een IP68-certificaat.

Het ontwerp is goeddeels gelijk gebleven, al verhuisde de befaamde alert-slider, waarmee je je geluidsprofiel snel instelt, naar de linkerkant. Ook zit de selfiecamera niet meer in de linkerhoek van het scherm, maar juist in het midden.

Benieuwd naar de grotere verschillen? We zetten ze op een rij in deze OnePlus 12 vs OnePlus 11-vergelijking.

1. Groter en feller scherm

Het oled-scherm van de OnePlus 11 was met 6,7 inch al bepaald niet klein. Bij de OnePlus 12 gaat er nog een schepje bovenop: de smartphone heeft een gigantisch 6,82 inch-display. Het toestel zelf groeit daardoor ook: met 163,3 bij 75,8 millimeter blijkt hij iets groter dan de OnePlus 11, al is het verschil verwaarloosbaar. De dikte bedraagt 9,2 millimeter. Dat was bij zijn voorganger 8,5 millimeter. Met 220 gram is hij 15 gram zwaarder.

Het scherm zelf is duidelijk beter. De verversingssnelheid ligt met 120Hz op hetzelfde niveau, maar de piekhelderheid schiet de lucht in. Die bedraagt maar liefst 4500 nits, waarmee dit het felste scherm in een smartphone tot nu toe is. De OnePlus 11 kwam niet verder dan 1300 nits.

Het gaat daarbij zoals gezegd om piekhelderheid, die de smartphone slechts op een klein deel van het scherm voor een korte periode kan vasthouden. De ‘normale’ maximale helderheid van de OnePlus 12 ligt op 1600 nits. Dat is nog altijd twee keer zo hoog als bij het vorige model. Zelfs in de felle zon kun je het display dus prima aflezen.

Er ligt trouwens een laagje Gorilla Glass Victus 2 over het scherm. Dat beschermt je beter tegen barsten dan het Gorilla Glass 5 waar de OnePlus 11 gebruik van maakt.

2. Snellere hardware

Zoals we van OnePlus gewend zijn, heeft de 12 bloedsnelle hardware aan boord. Het gaat om een Snapdragon 8 Gen 3-chip in combinatie met 12, 16 of zelfs 24GB werkgeheugen. Je kiest uit varianten met 256GB, 512GB of 1 terabyte opslag.

Dat is een flinke stap omhoog ten opzichte van de OnePlus 11. De instapversie van dat toestel beschikt over slechts 8GB werkgeheugen en 128GB opslag.

3. Verbeterde camera’s

De OnePlus 11 heeft weliswaar een 32 megapixel-telelens, maar daarmee zoom je slechts 2x in zonder kwaliteitsverlies. Bij de OnePlus 12 koos de fabrikant voor de telecamera die ook in de peperdure, vouwbare OnePlus Open zit.

Deze lens heeft een grotere sensor en een resolutie van 64 megapixel. Je zoomt er 3x optisch mee in, maar je kunt het beeld ook 6x dichterbij halen. Dan maak je gebruik van het middelste deel van de sensor, waardoor er 16 megapixel overblijft. Vooral overdag levert dat heel behoorlijke resultaten op.

De vernieuwde hoofdcamera komt ook uit de OnePlus Open. Hij heeft een resolutie van 50 megapixel en een zogenaamde ‘stacked sensor’. Die moet zorgen voor een beter dynamisch bereik, waardoor het contrast tussen schaduwen en lichtere delen mooier is.

Je selfies hebben nu een resolutie van 32 in plaats van 16 megapixel. Alleen aan de 48 megapixel-groothoeklens verandert niets. Die is hetzelfde als op de OnePlus 11.

De camera’s zijn trouwens weer afgesteld door Hasselblad, wat voor realistische kleuren moet zorgen. Dat gaan we te zijner tijd natuurlijk testen voor onze review van de OnePlus 12.

4. Grotere accu, draadloos laden

Een accu van 5000 mAh is al jaren de standaard voor veel smartphones. De OnePlus 12 breekt door dat plafond heen met zijn 5400 mAh-batterij. Dat is dus een kleine 10 procent groter. Omdat de Snapdragon 8 Gen 3 ook nog eens behoorlijk zuinig is, verwachten we een prima accuduur.

Opladen gaat met maximaal 100 Watt, waardoor een lege smartphone binnen 26 minuten helemaal vol zit. Dat is natuurlijk fijn, net als de terugkeer van de mogelijkheid om draadloos te laden. Dat gaat met 50 Watt weliswaar langzamer, maar toch heb je op die manier ook slechts 55 minuten nodig om je toestel vol met vers accusap te tanken. Zoals gezegd ontbrak deze functie op de OnePlus 11.

Je kunt ook omgekeerd draadloos laden met 10 Watt. Door bijvoorbeeld geschikte draadloze oordopjes op de achterkant van de OnePlus 12 te leggen, luister je snel weer verder naar je favoriete muziek.

5. Hogere prijs

De OnePlus 12 is momenteel alleen beschikbaar in China. Volgens geruchten verschijnt hij eind januari bij ons op de markt. Europese prijzen zijn daarom nog niet bekend.

Toch kunnen we wel een vergelijking maken met de OnePlus 11. De instapversie van dat toestel (met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag) koste in China 3999 yuan en had bij ons een adviesprijs van 829 euro. Inmiddels haal je hem trouwens al voor € 669,- in huis.

Voor een OnePlus 12 met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag zijn Chinezen 4299 yuan kwijt. Dat is een prijsstijging van 7,5 procent. Als OnePlus dezelfde procentuele stijging aanhoudt in Nederland komt de OnePlus 12 uit op 891 euro. Dat wordt dan vermoedelijk afgerond naar 899 euro. Let wel: dit is slechts een aanname. Als de daadwerkelijke prijzen bekend zijn, werken we dit artikel bij.

Vind jij de OnePlus 12 een interessant toestel of hou je het bij je huidige smartphone? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

