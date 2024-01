OnePlus 12 vs Samsung Galaxy S24 Ultra: de 6 grootste verschillen

Onze OnePlus 12 vs Samsung Galaxy S24 Ultra-vergelijking is een ware strijd tussen giganten. Twijfel je tussen deze twee smartphones? Lees dan snel verder!

OnePlus 12 vs Samsung Galaxy S24 Ultra

Of je nu een OnePlus 12 koopt of een Samsung Galaxy S24 Ultra, je haalt sowieso een bloedsnelle smartphone in huis. Beide toestellen draaien op een Snapdragon 8 Gen 3-chip, de rapste processor van dit moment. Samsung en OnePlus stoppen ook allebei 12GB RAM bij en 256GB opslagruimte in de goedkoopste versie.

Er bestaan niettemin genoeg verschillen tussen deze telefoons. In onze OnePlus 12 vs Samsung Galaxy S24 Ultra-vergelijking zetten we de belangrijkste op een rij.

1. Scherm: fel en nog feller

Beide smartphones hebben een 6,8 inch-oled-scherm en de ververssnelheid ligt op 120Hz voor soepele beelden. Het zijn dus forse toestellen die je niet makkelijk met één hand kunt bedienen. Een belangrijk verschil is dat het scherm van de S24 Ultra helemaal plat is, terwijl de OnePlus 12 nog gebogen randen heeft.

Samsung Galaxy S24 Ultra

De piekhelderheid van de S24 Ultra ligt met 2600 nits flink hoger dan die van de S23 Ultra, die op 1750 nits bleef steken. Hij komt echt niet in de buurt van de OnePlus 12, die maar liefst 4500 nits aantikt.

Of dat verschil in de praktijk zo groot is als de getallen doen geloven, valt overigens te betwijfelen. Dit zijn allebei heel felle smartphones, die je gemakkelijk afleest in de zon.

2. Camera’s: top vs subtop

De Galaxy S24 Ultra is echt een smartphone voor fotografiefanaten. Naast de 200 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens beschik je over twee telelenzen. Eentje die het beeld 3x dichterbij haalt en een tweede die 5x optisch inzoomt. Die laatste heeft een hoge resolutie van 50 megapixel. Daardoor kun je zelfs 10x inzoomen met minimaal kwaliteitsverlies.

Met de OnePlus 12 koop je, zeker op papier, een iets minder indrukwekkende set-up. De hoofdcamera biedt een resolutie van 50 megapixel. Daarnaast krijg je een 48 megapixel-groothoeklens en een enkele telecamera van 64 megapixel. Die haalt het beeld 3x dichterbij. 6x inzoomen kan ook, maar dan blijft er 16 megapixel over. De camera’s zijn wel afgesteld door Hasselblad, waardoor de kleuren erg realistisch moeten overkomen.

3. Accu en opladen

OnePlus slaat keihard terug als we naar de accu en oplaadsnelheid kijken. De batterij heeft een capaciteit van 5400 mAh, groter dan de meeste andere vlaggenschepen. Bovendien laadt het toestel met de (meegeleverde!) 100 Watt-lader in slechts 26 minuten volledig op. Draadloos accusap tanken is eveneens mogelijk en gaat met 50 Watt ook behoorlijk rap.

Daar kan de S24 Ultra niet tegenop. Zijn accu is met 5000 mAh een stukje kleiner en hij laadt met maximaal 45 Watt beduidend langzamer. Na en halfuur in het stopcontact zit de batterij pas voor 65 procent vol. Bovendien zul je geen adapter aantreffen in de doos. Draadloos laden gaat met 15 Watt ook een stuk trager.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung wint dan weer qua softwarebeleid. De S24 Ultra krijgt maar liefst zeven jaar lang updates. Daarbij gaat het zowel om nieuwe versies van Android als beveiligingspatches die hackers weren. Daar kan de OnePlus 12 niet aan tippen, al zijn vier Android-upgrades en vijf jaar beveiligingspatches lang niet slecht.

Beide smartphones draaien uit de doos op Android 14. Samsung legt daar zijn One UI-skin overheen en OnePlus OxygenOS. Welke softwareschil je voorkeur heeft, is natuurlijk erg persoonlijk.

5. AI of niet

Het kan je bijna niet ontgaan zijn: Samsung zet met de Galaxy S24-serie stevig in op AI. Zo kun je objecten in je foto’s verplaatsen of zelfs verwijderen. Het is eenvoudig om langere verhalen te laten samenvatten en je krijgt hulp bij het opstellen van eigen schrijfsels. Later dit jaar moet het zelfs mogelijk worden om telefoontjes met bijvoorbeeld iemand uit Duitsland live in het Nederlands te vertalen.

Met de S24 Ultra kun je zoeken op een object door het te omcirkelen

Werkt die kunstmatige intelligentie foutloos? We zijn nog bezig met onze review van de S24 Ultra, maar het antwoord daarop is nee. Als je AI tof vindt, heeft de Samsung niettemin een streepje voor. OnePlus doet er namelijk (nog) erg weinig mee.

6. Groot verschil in prijs

Met 1449 euro is de Samsung Galaxy S24 Ultra stevig aan de prijs. Daarvoor krijg je 12GB RAM en 256GB opslag. De varianten met 512GB opslag (1569 euro) en 1TB (1809 euro) zijn nog duurder. Dat is wel inclusief S Pen, waarmee je (aan)tekeningen maakt op het scherm.

De OnePlus 12 moet het zonder pennetje stellen, maar is flink goedkoper. Je betaalt 949 euro voor het model met 12GB RAM en 256GB opslag. De variant met 16GB werkgeheugen en 512GB opslag verwisselt voor 1099 euro van eigenaar.

