Zien: OnePlus deelt eerste beelden van OnePlus 12R

OnePlus heeft enkele beelden van de 12R gedeeld, een nieuwe smartphone uit een serie die eerder enkel in India verkrijgbaar was. Check de telefoon hier.

De eerste OnePlus 12R beelden

De OnePlus 12 wordt tijdens een lanceringsevent op 23 januari 2024 gelanceerd. Het merk heeft recent ook naar buiten gebracht dat ook de OnePlus 12R tijdens deze show gelanceerd wordt.

Het techbedrijf bevestigt met de eerste afbeeldingen dat de OnePlus 12R voorzien wordt van twee kleuropties: grijs en blauw. De smartphone wordt in India, Noord-Amerika en Europa uitgebracht. Oorspronkelijk waren smartphones uit de “R”-serie niet verkrijgbaar buiten India. Met de 12R komt daar dus verandering in.

De 12R beschikt volgens OnePlus over de alert slider, een geliefde functionaliteit onder OnePlus-fans. Wel is de slider nu aan de linkerkant te vinden, om een nieuw antennesysteem de ruimte te geven. OnePlus zegt dat deze voor betere prestaties zorgt terwijl je op je smartphone games speelt.

Mogelijke specificaties

Wat er aan hardware in de OnePlus 12R zit, weten we nog niet precies. OnePlus houdt dit geheim tot 23 januari. Wel was er eerder een lek waar verschillende specificaties werden genoemd. Opvallend is bijvoorbeeld dat de smartphone een Snapdragon 8 Gen 2 krijgt, een oudere chip die overigens nog steeds erg snel is.

Ook krijg je een behoorlijk display bij de 12R: een 6,78 inch-amoled-scherm. Daarnaast beschikt deze over een 120Hz-ververssnelheid en zit er Gorilla Glass Victus 2 overheen. Volgens het lek zou je straks kunnen kiezen uit 8GB of 16GB werkgeheugen en 128GB of 256GB aan opslag.

Met een 5500mAh-accu heeft de OnePlus 12R een grotere batterij dan veel andere vlaggenschepen. Er zit waarschijnlijk geen optie voor draadloos opladen op de smartphone, maar wel is deze mogelijk met 100 Watt op te laden.

Wachten op de prijs

Er is helaas nog niets bekend over wat de OnePlus 12R gaat kosten. De OnePlus 11R, die alleen in India werd uitgebracht, kostte omgerekend zo’n 437 euro. De reguliere OnePlus 11 heeft een adviesprijs van 829 euro. In China lanceert de 12R al op 4 januari, nog geen drie weken later zijn we in Europa aan de beurt. 23 januari om precies te zijn.