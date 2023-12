OnePlus 12R-specificaties gelekt: ‘grote batterij, snelladen en vlotte chip’

Eerder werd bekend dat OnePlus naast de gewone OnePlus 12, ook de OnePlus 12R uitbrengt in Europa. Dit R-model wordt een goedkopere smartphone en de specificaties zijn nu gelekt.

OnePlus 12R naar Europa met deze specificaties

De OnePlus 12R wordt samen met de reguliere OnePlus 12 uitgebracht in Europa. Dat maakte OnePlus eerder bekend. De OnePlus 12 is begin december 2023 officieel aangekondigd door de fabrikant en ondertussen in ‘ie in China verkrijgbaar. In Nederland moeten we iets langer op de smartphones wachten, want de OnePlus 12 en 12R verschijnen hier pas op 23 januari 2024.

Omdat de OnePlus 12R nog niet in China is gelanceerd, weten we nog weinig over de smartphone. Tot nu, want de betrouwbare lekker Max Jambor heeft alle specificaties van het R-model gedeeld. De smartphone draait volgens de bron op een Snapdragon 8 Gen 2-chip die uit 2022 stamt, maar nog steeds razendsnel is.

De OnePlus 12 heeft een 6,78 inch-amoled-scherm. Het heeft een ververssnelheid van 120Hz en is beschermd met een laagje Gorilla Glass Victus 2. Verder is er 8 of 16GB aan werkgeheugen en 128 of 256GB aan opslagruimte. De smartphone verschijnt in twee kleuren: grijs en blauw.

De OnePlus 12R wordt van stroom voorzien door een 5500 mAh-accu, wat een slag groter is dan de meeste vlaggenschepen. Daarnaast laadt ‘ie met 100 Watt op, wat betekent dat de smartphone binnen een half uur vol zit. Het lijkt er niet op dat de telefoon draadloos opladen ondersteunt.

Minder indrukwekkende camera’s

Om foto’s en video’s te maken zijn er achterop drie camera’s te vinden. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrolens. Helaas ontbreekt er een (periscopische) telelens, zoals we wel op de OnePlus 12 zien.

Het prijskaartje voor de OnePlus 12R is vooralsnog onbekend. Vorig jaar lanceerde de fabrikant in India ook een OnePlus 11R, die kostte omgerekend 437 euro, terwijl de reguliere OnePlus 11 een adviesprijs had van 829 euro. De OnePlus 12R verschijnt in China op 4 januari, maar in Europa moeten we iets langer wachten. Hier kunnen we de OnePlus 12 en 12R vanaf 23 januari in huis halen.

