OnePlus 13s aangekondigd: krachtpatser in compact jasje

OnePlus komt met een compact vlaggenschip met uitstekende specificaties. Het slechte nieuws is dat de smartphone helaas niet naar Nederland komt..

OnePlus 13s officieel onthuld

Er gingen al een tijdje geruchten over de OnePlus 13s en nu is de smartphone officieel aangekondigd. Het nieuwe toestel valt op door het relatief compacte scherm van 6,32 inch. Hiermee is de telefoon kleiner dan de meeste high-end Android-telefoons, die tegenwoordig een scherm van 6,7 inch (of groter) hebben.

Het gaat overigens om een oled-display met ltpo-technologie. Dit betekent dat de OnePlus 13s de ververssnelheid van 120Hz helemaal terug kan schroeven naar 1Hz om stroom te besparen. Het scherm heeft verder een hoge resolutie van 2640 bij 1216 pixels en piekhelderheid van 1600 nits.

Het kleinere broertje van de OnePlus 13 is met een gewicht van 185 gram vrij licht, maar weegt alsnog meer dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S25 Edge. Deze smartphone, die een groter scherm heeft, weegt slechts 163 gram. De Edge heeft daarentegen wel een veel kleinere batterij dan de OnePlus.

Ondanks het compacte formaat beschikt de OnePlus 13s toch over de snelste hardware van dit moment. Onder de motorkap zit een Snapdragon 8 Elite-processor met 12GB aan werkgeheugen en 256/512GB aan opslagruimte. Ook de accu is met een capaciteit van 5850 mAh opvallend groot. Opladen gaat met maximaal 80 watt, draadloos laden ontbreekt.

Camera’s en Plus Key

Op de achterkant van de OnePlus 13s zien we twee camera’s. Opvallend genoeg kiest OnePlus voor een 50 megapixel-hoofdcamera en een 50 megapixel-telelens met 2x optische zoom. De meest fabrikanten plaatsen een groothoeklens op smartphones voor wijdere foto’s, maar OnePlus pakt het dus anders aan.

De OnePlus 13s heeft geen alert slider, het kenmerkende knopje waarmee je tussen geluidsprofielen schakelt, maar een Plus Key. Ook die kun je gebruiken om de telefoon simpel en snel op stil te zetten, maar hij kan ook worden gekoppeld aan Plus Mind. Dit is de nieuwe AI-assistent van OnePlus.

Helaas wordt de OnePlus 13s niet in de Benelux uitgebracht. Het toestel verschijnt wel in India en kost daar omgerekend 561 euro. Hierbij gaat het om het instapmodel met 12GB werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. De versie met 512GB opslag heeft een prijs van omgerekend 612 euro.

