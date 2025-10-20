Officieel: OnePlus 15 krijgt batterij van 7300 (!) mAh

OnePlus heeft bevestigd dat de OnePlus 15 een enorme batterij krijgt: 7300 mAh. Dat is de grootste accu die het bedrijf ooit gebruikte in een smartphone. Zoals we gewend zijn, laadt hij ook lekker snel op.

OnePlus 15 krijgt grootste batterij ooit

De OnePlus 11 had een accu van 5000 mAh. De 12 maakte een sprongetje naar 5400 mAh, terwijl de OnePlus 13 over 6000 mAh beschikt. Toch was dat nog niet genoeg voor het Chinese bedrijf. Hun nieuwste vlaggenchip, de OnePlus 15, krijgt namelijk een accu van maar liefst 7300 mAh.

Dat laat de fabrikant zelf weten in aanloop naar de lancering van het toestel, die gepland staat voor 27 oktober. Het gaat uiteraard om een silicium-koolstof-accu, waarmee een hogere energiedichtheid behaald kan worden. Daardoor zien we de capaciteit van vooral Chinese smartphones de laatste tijd snel groeien. Samsung en westerse bedrijven als Google en Apple houden deze boot vooralsnog af.

Zoals we gewend zijn, laadt de OnePlus 15 ook erg rap op: met 120 watt. We verwachten dat je een minuut of 40 nodig hebt om die enorme batterij volledig te vullen. Draadloos laden kan ook en wel met 50 watt.

Meer over de OnePlus 15

We zeiden het al: OnePlus presenteert de OnePlus 15 op 27 oktober in China. De internationale lancering lijkt vrij snel daarna te volgen. Geruchten spreken over 13 november. Wat het toestel gaat kosten, is nog niet bekend.

Veel specificaties liggen al wel op straat. Naast een enorme batterij krijgt de OnePlus 15 een plat 6,78 inch-oled-scherm met een zeer hoge verversingssnelheid van 165Hz. Hij draait op de nieuwe Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip, de snelste processor van dit moment. Op de achterkant vinden we drie camera’s van 50 megapixel.

De OnePlus 15 draait uit de doos op Android 16, met daaroverheen de nieuwe OxygenOS 16-schil. Die introduceert een nieuw ontwerp en bevat veel AI-functies.

Lijkt de nieuwe OnePlus jou wel wat of kijk je meer uit naar een andere smartphone? Laat het weten in de reacties. En zet gelijk onze app even op je telefoon!