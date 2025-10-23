‘OnePlus 15 krijgt deze drie camera’s, waaronder betere telelens’

OnePlus onthult steeds meer over de OnePlus 15, waaronder de camera’s van het high-end toestel. Hij krijgt onder meer een nieuwe telelens, waarmee je 3,5x in kunt zoomen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Deze camera’s krijgt de OnePlus 15′

Smartphones van OnePlus hebben doorgaans goede camera’s, die echter net niet kunnen tippen aan de echte toppers op de markt. Die trend lijkt door te zetten met het nieuwe high-end toestel van de Chinese fabrikant. De OnePlus 15 krijgt net als zijn voorganger drie camera’s op de achterzijde, die allemaal een resolutie van 50 megapixel hebben.

Het bedrijf bevestigt zelf dat je met de telelens 3,5x optisch in kunt zoomen. Dat is iets verder dan met de OnePlus 13, die bleef steken op 3x. Het bedrijf heeft de samenwerking met Hasselblad beëindigd en zegt dat het nu gebruikmaakt van de software van zusterbedrijf Oppo. Welke invloed dat heeft op je foto’s moeten we uiteraard gaan testen.

Officiële render van de OnePlus 15

Hoewel je dus verder inzoomt met de OnePlus 15 beweren sommige bronnen dat de telelens een kleinere sensor gebruikt dan vorig jaar. Dat zou ook gelden voor de hoofdcamera. Kleinere sensoren zorgen vaak voor minder fraaie foto’s, al zou OnePlus dat (deels) kunnen compenseren met de nieuwe software. De groothoeklens lijkt dezelfde te zijn als op de OnePlus 13.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de OnePlus 15

OnePlus presenteert de OnePlus 15 op 27 oktober in China. De internationale lancering staat volgens geruchten gepland voor 13 november. We weten al erg veel over de smartphone. Zo krijgt hij een plat 6,78 inch-oled-scherm met een zeer hoge verversingssnelheid van 165Hz. Dat moet zorgen voor erg soepele beelden. Het toestel draait op een bliksemsnelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip.

Hoogtepunt van de telefoon is zonder twijfel de accu. Die heeft een enorme capaciteit van 7300 mAh, waardoor je misschien wel twee volle dagen vooruit kunt. Opladen gaat bovendien lekker rap: bedraad met 120 watt en draadloos met 50 watt.

Geen enkel OnePlus-nieuwtje missen? Dan hebben we twee aanraders voor je: