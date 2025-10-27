Dit zijn onze eerste foto’s gemaakt met de nieuwe OnePlus 15

Eind vorige week was Android Planet in Praag voor een exclusief event rondom de OnePlus 15. Zie hier de eerste beelden, uiteraard geschoten met het nieuwste vlaggenschip van OnePlus.

OnePlus 15: opvolger van de populaire OnePlus 13

Nee, dat is geen typfout. De OnePlus 14 bestaat namelijk niet. Dat komt omdat het getal vier in het Mandarijn bijna hetzelfde klinkt als het woord voor ‘dood’. Daarom zijn getallen met vier erin, zoals 14, ongeluksgetallen in China en worden ze vaak gemeden.

Nog even terug naar de OnePlus 13, een telefoon die ons aardig in wist te pakken. Deze razendsnelle smartphone met een helder scherm, snelle chip, uitstekende accuduur en prima updatebeleid, kent volgens ons maar weinig echte minpunten. Lees ook onze review:

Fotoreportage OnePlus 15 in regenachtig Praag

En dan is nu de OnePlus 15 echt in aantocht met een vermoedelijke lanceringsdatum van 13 november. We kregen het toestel in Praag in handen en mochten er alvast volop mee foto’s maken. Daar maakten we de volgende plaatjes. Zelfs de regen kon geen roet in het eten gooien.

Praag overdag

Ingezoomd: gebouw naast restaurant Bellevue

1x zoom 4x zoom 10x zoom 20x zoom 50x zoom

Ingezoomd: Bedřich Smetana Museum

1x zoom 5x zoom 10x zoom

Praag in de avond

OnePlus DetailMax Engine: toekomst na Hasselblad

De afgelopen vijf jaar maakte OnePlus de camera’s van zijn toestellen in samenwerking met het beroemde Hasselblad. Dat deze combinatie tot een erg geslaagde beeldverwerking heeft geleid, las en zag je al in onze review van de OnePlus 13.

Voor de OnePlus 15 pakt OnePlus het echter anders aan en komen ze met iets nieuws: OnePlus DetailMax Engine. Deze zelfontworpen fotografiestijl zal zich richten op ‘details en realisme’, aldus OnePlus in een aankondiging op de community-pagina.

Zoals te zien is in de foto’s hierboven, zijn ze daar aardig in geslaagd. De kleuren ogen helder en natuurlijk. Ook zijn de beelden verre van oververzadigd. Dat realisme kan ons zeker bekoren. En door in te zoomen, behoud je de details en getrouwheid van het beeld. De belofte van ”het presenteren van scènes zoals ze zijn, zonder vervormingen en over-beautyfication” lijkt dus te worden waargemaakt.

Binnenkort lees je nog veel meer over de splinternieuwe OnePlus 15. Houd onze website in de gaten voor alle specs, nog veel meer foto’s en uiteraard een uitgebreide review.