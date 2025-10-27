Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Tab A11 van €219

Bekijk actie

Dit zijn onze eerste foto’s gemaakt met de nieuwe OnePlus 15

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
27 oktober 2025, 13:30
2 min leestijd
Dit zijn onze eerste foto’s gemaakt met de nieuwe OnePlus 15

Eind vorige week was Android Planet in Praag voor een exclusief event rondom de OnePlus 15. Zie hier de eerste beelden, uiteraard geschoten met het nieuwste vlaggenschip van OnePlus.

Lees verder na de advertentie.

OnePlus 15: opvolger van de populaire OnePlus 13

Nee, dat is geen typfout. De OnePlus 14 bestaat namelijk niet. Dat komt omdat het getal vier in het Mandarijn bijna hetzelfde klinkt als het woord voor ‘dood’. Daarom zijn getallen met vier erin, zoals 14, ongeluksgetallen in China en worden ze vaak gemeden.

Nog even terug naar de OnePlus 13, een telefoon die ons aardig in wist te pakken. Deze razendsnelle smartphone met een helder scherm, snelle chip, uitstekende accuduur en prima updatebeleid, kent volgens ons maar weinig echte minpunten. Lees ook onze review:

OnePlus 13 review: toptoestel haalt bij ieder vak een dikke voldoende

OnePlus 13 review: toptoestel haalt bij ieder vak een dikke voldoende

Lees verder

Fotoreportage OnePlus 15 in regenachtig Praag

En dan is nu de OnePlus 15 echt in aantocht met een vermoedelijke lanceringsdatum van 13 november. We kregen het toestel in Praag in handen en mochten er alvast volop mee foto’s maken. Daar maakten we de volgende plaatjes. Zelfs de regen kon geen roet in het eten gooien.

Praag overdag

Sacre Coeur
Sacre Coeur
Affiche winkel Praag
'Miminka' van kunstenaar David Černý
Terras Praag
Lennonmuur Praag

Ingezoomd: gebouw naast restaurant Bellevue

Zicht op rivier en kade Praag
1x zoom
Zicht op rivier en kade Praag
4x zoom
Zicht op rivier en kade Praag
10x zoom
Zicht op rivier en kade Praag
20x zoom
Zicht op rivier en kade Praag
50x zoom

Ingezoomd: Bedřich Smetana Museum

Bedřich Smetana Museum
1x zoom
Bedřich Smetana Museum
5x zoom
Bedřich Smetana Museum
10x zoom

Praag in de avond

OnePlus 15 event Praag
OnePlus 15 event Praag
OnePlus 15 event Praag

OnePlus DetailMax Engine: toekomst na Hasselblad

De afgelopen vijf jaar maakte OnePlus de camera’s van zijn toestellen in samenwerking met het beroemde Hasselblad. Dat deze combinatie tot een erg geslaagde beeldverwerking heeft geleid, las en zag je al in onze review van de OnePlus 13.

Voor de OnePlus 15 pakt OnePlus het echter anders aan en komen ze met iets nieuws: OnePlus DetailMax Engine. Deze zelfontworpen fotografiestijl zal zich richten op ‘details en realisme’, aldus OnePlus in een aankondiging op de community-pagina.

Zoals te zien is in de foto’s hierboven, zijn ze daar aardig in geslaagd. De kleuren ogen helder en natuurlijk. Ook zijn de beelden verre van oververzadigd. Dat realisme kan ons zeker bekoren. En door in te zoomen, behoud je de details en getrouwheid van het beeld. De belofte van ”het presenteren van scènes zoals ze zijn, zonder vervormingen en over-beautyfication” lijkt dus te worden waargemaakt.

Binnenkort lees je nog veel meer over de splinternieuwe OnePlus 15. Houd onze website in de gaten voor alle specs, nog veel meer foto’s en uiteraard een uitgebreide review.

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Aankondigingen Android Smartphones OnePlus OnePlus 15

Bekijk ook

‘OnePlus 15 krijgt deze drie camera’s, waaronder betere telelens’

‘OnePlus 15 krijgt deze drie camera’s, waaronder betere telelens’

23 oktober 2025

Officieel: OnePlus 15 krijgt batterij van 7300 (!) mAh

Officieel: OnePlus 15 krijgt batterij van 7300 (!) mAh

20 oktober 2025

Overzicht: dit weten we al over de OnePlus 15

Overzicht: dit weten we al over de OnePlus 15

6 oktober 2025

‘OnePlus 15 is vanaf 13 november wereldwijd te koop’

‘OnePlus 15 is vanaf 13 november wereldwijd te koop’

5 oktober 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

OnePlus 15
OnePlus 15

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren