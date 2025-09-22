Overzicht: dit weten we al over de OnePlus 15

De geruchten over de OnePlus 15 vliegen ons om de oren. Hoog tijd voor een overzicht over deze veelbelovende smartphone, die we begin volgend jaar in Nederland verwachten.

Alle geruchten over de OnePlus 15

De OnePlus 13 beloonden we eerder dit jaar met een zeldzame 9. Geen wonder dus dat we erg benieuwd zijn naar zijn opvolger. Omdat 4 een ongeluksgetal is in China heet dat toestel niet de OnePlus 14, maar de OnePlus 15. We moeten er hier nog tot begin volgend jaar op wachten, maar in het thuisland verschijnt hij in oktober.

De release is dus best dichtbij, waardoor we inmiddels al veel geruchten over de OnePlus 15 voorbij hebben zien komen. Zo wordt het één van de eerste telefoons met een Snapdragon 8 Elite 5-chip. Dat zal de komende twaalf maanden de allersnelste processor zijn voor Android-toestellen. OnePlus stopt daar minimaal 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte bij.

We weten inmiddels ook dat de smartphone een ander ontwerp krijgt. Op de foto hieronder zie je het nieuwe camera-eiland, dat niet langer rond maar vierkant is. Daarin zijn drie 50 megapixel-camera’s te vinden, waaronder een telelens met ‘slechts’ 3x zoom. Sommige fabrikanten laten je inmiddels verder inzoomen, maar die smartphones zijn vaak wel erg duur.

De OnePlus 15 met nieuw camera-eiland

Goedkoper?

Volgens geruchten wordt de OnePlus 15 juist iets goedkoper dan zijn voorganger, die in Nederland een adviesprijs had van 999 euro. Men focust daarom op de essentie: een heel snelle chip en een gigantische accu van 7000 mAh, die je met 120 watt ook erg rap kunt opladen. Op andere onderdelen bespaart de fabrikant.

Het oled-scherm wordt met 6,78 inch een fractie kleiner dan dat van de OnePlus 13 en zou ook een iets lagere resolutie gebruiken. Dat is niets om je zorgen over te maken, want het verschil zul je met het blote oog niet zien. Bovendien gaat de ververssnelheid juist omhoog van 120Hz naar 165Hz voor nog soepelere beelden. De gebogen randen zijn helemaal verleden tijd, want de OnePlus 15 gebruikt een volledig vlak paneel.

Een andere bezuiniging is dat de camera’s niet langer door Hasselblad worden afgesteld. Dat vinden we jammer, want foto’s die je met OnePlus-telefoons schiet hadden altijd een fijne, licht nostalgische uitstraling. We hopen dat de kleuren op de OnePlus 15 niet al te zeer veranderen.

OnePlus 15R

Naast de OnePlus 15 brengt het bedrijf ook de 15R uit. Dat is een goedkopere smartphone met een Snapdragon 8 Elite-chip, die al in de huidige OnePlus 13 te vinden is. Ook dit toestel zou een batterij van 7000 mAh krijgen, maar laadt mogelijk minder snel op. De camera’s zullen waarschijnlijk eveneens iets minder goed zijn.

Kijk jij uit naar de OnePlus 15? Laat het weten in de reacties