Officieel: OnePlus lanceert OnePlus 15 op 13 november

De internationale release van de OnePlus 15 vindt plaats op 13 november. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. In China is het nieuwe vlaggenschip al gepresenteerd.

Release OnePlus 15 op 13 november

De datum zong al een tijdje rond en hij blijkt te kloppen: de internationale release van de OnePlus 15 vindt plaats op 13 november. Dat is een stuk eerder dan de vorige vlaggenschepen van het Chinese bedrijf. Die lagen meestal pas rond januari in onze winkels. Half november horen we ook wat het toestel in Nederland gaat kosten.

Verder is er veel bekend over de smartphone, die deze week werd gepresenteerd in China. Zo heeft hij een plat 6,78 inch-scherm met een zeer hoge ververssnelheid van 165Hz. Die moet zorgen voor erg soepele beelden. De resolutie van het display ligt wel iets lager dan bij de OnePlus 13, maar daar zul je vermoedelijk weinig van merken.

OnePlus 15

De OnePlus 15 draait op een razendsnelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip, de rapste processor van dit moment. Daarmee is de telefoon weer zeer geschikt voor veeleisende gebruikers, waaronder liefhebbers van games en zware AI-toepassingen.

We verwachten ook een uitstekende accuduur, want de batterij heeft een enorme capaciteit van 7300 mAh. Als hij toch leeg is, laad je hem met 120 watt in mum van tijd weer op. Draadloos opladen kan ook en wel met 50 watt.

Camera’s nu zonder Hasselblad

Op de achterkant vinden we drie 50 megapixel-camera’s, waaronder een telelens waarmee je 3,5x inzoomt. De sensoren zijn echter kleiner dan bij de vorige toptoestellen van het merk. Na jaren met Hasselblad te hebben samengewerkt, ontwikkelde OnePlus dit keer bovendien eigen software voor de beeldverwerking: de DetailMax Engine.

Android Planet heeft al met de camera’s mogen spelen in Praag. Check ons verslag voor de eerste foto’s die we maakten met de OnePlus 15.

