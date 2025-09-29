Zo ziet de OnePlus 15 eruit en hij komt dit jaar eerder dan ooit

OnePlus deelt een voorproefje van haar volgende vlaggenschip. De OnePlus 15 heeft een fris ontwerp en draait op de snelste chip van het moment.

OnePlus 15 ontwerp officieel

OnePlus is er dit jaar vroeg bij. Waar het merkt doorgaans rond de jaarwisseling een nieuwe telefoon op de markt brengt, deelt het nu al officiële afbeeldingen van zijn aankomende vlaggenschip. Het ontwerp van de OnePlus 15 is overduidelijk gebaseerd op dat van de OnePlus 13T.

Op de afbeeldingen is de telefoon te zien in de ‘Sand Dune’ kleur. Het toestel heeft vlakke zijkanten en een meer rechthoekig camera-eiland, in plaats van een cirkel. Welke camera’s hierin verwerkt zijn, is nog niet bekend. We zien drie lenzen, dus we verwachten weer een hoofdcamera, groothoek- en telelens.

De behuizing van de telefoon is gemaakt van een nano-keramisch metaal, wat betekent dat ‘ie beter beschermd moet zijn tegen krassen en stoten. Het scherm op de OnePlus 15 ondersteunt tot 165Hz en kan daarmee meer beelden per seconde tonen. Daardoor moeten animaties soepeler ogen en zien games vloeiende beelden uit.

Ook weten dat de telefoon draait op de Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip, die chipmaker Qualcomm vorige week presenteerde. Het is de snelste mobiele chip van het moment. Volgens verdere geruchten krijgt de OnePlus 15 een batterij van 7000 mAh en kan ‘ie razendsnel laden met 120 watt.

Afbeeldingen delen mogelijke lanceerdatum

Opvallend is de afbeelding van het scherm van de OnePlus 15. Hierop is de datum 27 oktober te zien. Mogelijk verwijst dat naar de lanceerdatum van het toestel. Het zou dan de release in China betreffen, aangezien OnePlus haar toestellen altijd eerst in haar thuisland lanceert.

Het toestel is ook al te pre-orderen in China, dus dat maakt de datum ook reëler. We verwachten dat ‘ie dan binnen enkele maanden ook in Nederland verschijnt. Hoeveel de telefoon gaat kosten, is nog niet bekend. Zijn voorganger, de OnePlus 13, begon bij 999 euro.

Wat vind jij van de OnePlus 15? Ziet ‘ie er fraai uit? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina! En wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste Android-nieuws?