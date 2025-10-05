‘OnePlus 15 is vanaf 13 november wereldwijd te koop’

De release van de OnePlus 15 valt mogelijk een stuk vroeger dan verwacht. Nog deze maand wordt hij aangekondigd in China, maar ook in Nederland zouden we niet lang meer hoeven te wachten op het toestel.

‘Wereldwijde release OnePlus 15 al in november’

OnePlus presenteert zijn vlaggenschepen altijd eerst in China, waarna hij enkele maanden later wereldwijd in de winkels beland. Dit jaar lijken we minder lang te hoeven wachten. De OnePlus 15 wordt volgens geruchten op 13 oktober officieel aangekondigd in het thuisland, waarna de wereldwijde release volgt op 13 november. Dat schrijft de website 91Mobiles.

Als deze informatie klopt, verschijnt de OnePlus 15 slechts tien maanden na de OnePlus 13 in Nederland. Daarmee zou het één van de eerste smartphones in ons land zijn die draait op de fonkelnieuwe Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dat is momenteel de snelste mobiele chip op aarde.

Het nieuwe ontwerp van de OnePlus 15

OnePlus heeft het nieuwe design van de 15 al laten zien, maar veel specificaties zijn officieel nog niet bekend. Dankzij de geruchtenmolen hebben we gelukkig wel een goed beeld van het toestel. Zo rekenen we op een volledig plat 6,78 inch-oled-scherm met een variabele verversingssnelheid van 1 tot 165Hz. Zo moet het beeld er altijd zeer soepel uitzien, terwijl je accusap bespaart wanneer je statische content bekijkt. De OnePlus 13 haalt maximaal 120Hz.

OnePlus kiest voor drie camera’s op de achterzijde, die allemaal een resolutie hebben van 50 megapixel. Zoals we gewend zijn van het merk verwachten we goede hardware, maar kan de telefoon niet tippen aan het fotogeweld van Oppo en Xiaomi. De telelens zou zelfs een kleinere sensor gebruiken dan vorig jaar.

Enorme accu laadt snel op

Alle ogen zijn gericht op de accu van deze smartphone. Die krijgt mogelijk een monstercapaciteit van 7300 mAh, wat 1300 mAh meer zou zijn dan zijn voorganger. Daarmee moet je twee dagen vooruit kunnen. Opladen kan bedraad met maar liefst 120 watt. Draadloos is dat een nog altijd zeer acceptabele 50 watt.

Wat de OnePlus 15 gaat kosten weten we nog niet. De 13 had een adviesprijs van 999 euro. Inmiddels koop je hem voor € 769,-.

Kijk jij uit naar de OnePlus 13 of heb je een andere smartphone op het oog? Laat het weten in de reacties en…