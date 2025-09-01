‘OnePlus 15 met nieuw camera-eiland te zien op renders’

De OnePlus 15 is voor het eerst te zien op renders. Als die kloppen, krijgt het toestel een heel ander uiterlijk dan zijn voorgangers dankzij een vierkant camera-eiland. De telefoon doet daardoor denken aan telefoons van Xiaomi.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Renders laten OnePlus 15 zien’

Over een paar maanden verschijnt de OnePlus 15 in China en we hebben nu de eerste echte renders van het toestel. Die zijn afkomstig van lekker Sudhanshu Ambhore. We nemen ze met een korreltje zout, want het is onduidelijk in hoeverre ze zijn gebaseerd op betrouwbare informatie.

Toch delen we ze, want we lazen eerder al dat OnePlus voor een ander camera-eiland zou kiezen. Dat is op deze beelden voor het eerst te zien. Door de vierkante uitstulping heeft het toestel wel iets weg van de Xiaomi 15. Hij lijkt in ieder geval helemaal niet meer op de OnePlus 12 en OnePlus 13, die hun lenzen in een rond eiland stopten.

De OnePlus 15 zou volgens dit lek verkrijgbaar zijn in drie kleuren: zwart, titanium en paars. Vooral die laatste variant is behoorlijk opvallend.

De voorkant van de smartphone zien we helaas nog niet. Eerdere geruchten stelden dat OnePlus ditmaal kiest voor een volledig vlak scherm zonder gebogen randen. Het zou een ververssnelheid krijgen van 165Hz, waardoor beelden nog soepeler ogen dan voorheen. De OnePlus 13 draaide bijvoorbeeld op 120Hz.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de OnePlus 15

De OnePlus 15 verschijnt dit jaar nog in China, maar wij moeten waarschijnlijk wachten tot begin 2026. De smartphone draait op een supersnelle Snapdragon 8 Elite 2-chip en zou komen met minimaal 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. De duurste variant beschikt over 16GB RAM en 1TB opslag.

OnePlus zou de accu vergroten van 6000 naar 7000 mAh. We verwachten daarom een uitstekende batterijduur. Opladen kan lekker rap met maximaal 100 watt, zoals we van het Chinese bedrijf gewend zijn.

Ieder nieuwtje over de OnePlus 15 direct onder je neus? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download de Android Planet-app!