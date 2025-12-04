‘Dit is de OnePlus 15R met monsterlijk grote accu’

OnePlus heeft in China zijn Ace 6T onthuld. De smartphone, die hoogstwaarschijnlijk naar Europa komt als de OnePlus 15R, valt vooral op door zijn gigantische accu.

‘Accu van 8300 mAh in OnePlus 15R’

De recent gelanceerde OnePlus 15 heeft een zeer grote batterij van 7300 mAh. Zoals je in onze review kunt lezen, zorgt dat voor een erg goede accuduur. Maar het kan natuurlijk altijd gekker.

Binnenkort brengt OnePlus namelijk de 15R uit, die een nóg grotere accu heeft. Het toestel is volgens geruchten vrijwel identiek aan de OnePlus Ace 6T, die nu al in China te koop is. Daarom kunnen we de specificaties met je delen. Die batterij heeft een monsterlijke capaciteit van maar liefst 8300 mAh. We zouden het erg knap vinden als je die binnen een dag leeg trekt. Je laadt hem met 100 watt ook nog eens erg snel op. Let wel op: het zou kunnen dat de Europese variant een net iets minder grote batterij krijgt.

De OnePlus 15R krijgt verder een groot 6,83 inch-oled-scherm met een resolutie van 2800 bij 1272 pixels en een hoge verversingssnelheid van maximaal 165Hz. Er zit een Snapdragon 8 Gen 5-chip onder de motorkap. Die is erg snel, maar wel net iets trager dan de Elite-versie van diezelfde processor uit de normale OnePlus 15. Dat is logisch, want de 15R wordt een tikje goedkoper.

Mindere camera’s

Dat zien we ook terug bij de camera’s. Je beschikt alleen over een 50 megapixel-hoofdcamera en een 8 megapixel-groothoeklens. Een telelens om mee in te zoomen ontbreekt. Die had zijn voorganger, de OnePlus 13R, trouwens wél.

Verder lijkt de OnePlus 15R echter een zeer solide toestel te worden voor wie een snelle telefoon zoekt die dagen meegaat. Waarschijnlijk kondigt OnePlus hem nog voor de feestdagen aan. We verwachten een adviesprijs rond de 750 euro. Dat gold ook voor de 13R, die je inmiddels veel goedkoper in huis haalt. Je betaalt momenteel slechts € 469,-.

Kijk je uit naar de OnePlus 15R of heb je een andere smartphone in het vizier? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!