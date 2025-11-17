OnePlus 15R: dit kun je verwachten van het goedkopere vlaggenschip

De OnePlus 15 is inmiddels verkrijgbaar, maar de fabrikant werkt ook aan een goedkoper model. We hebben de belangrijkste geruchten over deze OnePlus 15R voor je verzameld.

Alle geruchten over de OnePlus 15R

De presentatie van de OnePlus 15 eindigde met een teaser: “binnenkort” kunnen we meer informatie over de OnePlus 15R verwachten. Dat is een goedkopere variant van het vlaggenschip. Hij volgt de OnePlus 13R op, die begin dit jaar verscheen. Zoals je misschien weet, sloeg het bedrijf de 14 over omdat 4 een ongeluksgetal is in thuisland China.

Er gaan al veel geruchten over de OnePlus 15R. Het toestel wordt vermoedelijk een vrijwel exacte kopie van de OnePlus Ace 6 óf de Ace 6T. Dat zijn smartphones die alleen in China te koop zijn. We kunnen daarom in ieder geval een 6,8 inch-oled-scherm verwachten met een ververssnelheid van 165Hz voor zeer soepele beelden. De normale OnePlus 15 heeft ongeveer hetzelfde display.

De OnePlus 13R

Qua chip kun je rekenen op een Snapdragon 8 Elite (die ook in de OnePlus 13 zit) óf een nieuwe Snapdragon 8 Gen 5. Die zouden ongeveer gelijkwaardig moeten zijn. Ze lopen beiden een procent of 25 achter op de Snapdragon 8 Elite Gen 5 uit de normale OnePlus 15, maar zijn nog altijd bijzonder rap.

De accu krijgt vermoedelijk een enorme capaciteit van 7800 tot 8000 mAh. Dat is zelfs nog iets meer dan de 7300 mAh uit de OnePlus 15. Verder mag je in ieder geval rekenen op een 50 megapixel-hoofdcamera en een bescheiden 8 megapixel-groothoeklens. Het is onzeker of de 15R ook een telelens krijgt om mee in te zoomen. De 13R heeft die wel, maar OnePlus bezuinigt dit jaar op camera’s. Even afwachten nog dus.

Meer over de OnePlus 13R

We verwachten de OnePlus 15R eind dit jaar of begin 2026. Als we naar de 13R kijken, had die een adviesprijs van 749 euro. Vermoedelijk ben je voor zijn opvolger ongeveer hetzelfde kwijt. De 13R koop je inmiddels overigens al voor € 467,-.

In onze review van de OnePlus 13R lees je wat we van dat toestel vonden. Hieronder alvast de conclusie.

Met de 13R zet OnePlus een goed en betaalbaar alternatief neer voor de dure OnePlus 13. Eigenlijk loop je niet zoveel mis als je voor het goedkopere broertje gaat: de 13R heeft een strak design, uitstekend scherm, lange accuduur en krachtige hardware.

Minpunten zijn er ook. De OxygenOS-software kan nog beter, het updatebeleid van OnePlus loopt achter op sommige concurrenten en de camera’s overtuigen niet allemaal. Dat mag de pret niet drukken, want voor 749 euro haal je met de 13R een aanrader in huis.

Heb jij zin in de OnePlus 15R of ga je liever voor de normale 15? Laat het weten in de reacties, download de Android Planet-app en schrijf je even in voor onze nieuwsbrief!