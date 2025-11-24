Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Tab A11 cadeau!

‘OnePlus 15R met nieuw ontwerp te zien op renders’

Mike Peek
Mike Peek
24 november 2025, 11:16
2 min leestijd
‘OnePlus 15R met nieuw ontwerp te zien op renders’

Nu de OnePlus 15 in de winkels ligt, verschuift de aandacht naar zijn goedkopere broertje. Er zijn renders opgedoken van de OnePlus 15R, die een vergelijkbaar ontwerp lijkt te krijgen.

‘Renders laten OnePlus 15R zien’

De OnePlus 15 is een fraai toestel, maar met een adviesprijs van 949 euro wel aardig aan de prijs. Daarom werkt het Chinese bedrijf als vanouds aan een iets goedkopere variant. Dankzij gelekte renders van de OnePlus 15R weten we nu hoe dat toestel eruit gaat zien.

De plaatjes zijn afkomstig van Evan Blass, één van de meest betrouwbare insiders. We vermoeden zelfs dat het gaat om officiële afbeeldingen van de OnePlus Ace 6T, die in Europa wordt omgedoopt tot de 15R. We zien een ontwerp dat erg lijkt op dat van de normale OnePlus 15, maar dan met een kleiner camera-eiland. Daarin zijn slechts twee lenzen te vinden. Het gaat waarschijnlijk om een 50 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens met diezelfde resolutie.

OnePlus 15R renders

De 15R krijgt mogelijk hetzelfde 6,78 inch-oled-scherm als zijn duurdere broertje. Ook mag je rekenen op een enorme batterij met een capaciteit tussen de 7000 en 8000 mAh. Zoals we gewend zijn van OnePlus kun je die lekker snel opladen.

De smartphone zou op een Snapdragon 8 Gen 5-chip draaien. Dat maakt hem iets trager dan de gewone OnePlus 15, waarin de ‘Elite’-versie van deze processor te vinden is. Toch zal ook de 15R ontzettend snel zijn.

Release mogelijk nog dit jaar

Volgens geruchten brengt OnePlus de 15R nog dit jaar uit. Wat hij gaat kosten kunnen we je nog niet vertellen. We hebben natuurlijk wel vermoedens. De OnePlus 13R koop je momenteel voor € 469,-, maar had een adviesprijs van 749 euro. Iets soortgelijks verwachten we voor de 15R. Mogelijk wordt hij zelfs een euro of 50 goedkoper.

Via: Evan Blass
Bron: GizmoChina
Bron afbeelding: Evan Blass
OnePlus 15R
