‘OnePlus 15R wordt een echte gamingsmartphone’

Naast de OnePlus 15 brengt OnePlus eind dit jaar ook weer een goedkopere variant uit. Veel specificaties van deze OnePlus 15R liggen nu op straat. Hij zou in de markt gezet kunnen worden als gamingsmartphone.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Specificaties OnePlus 15R gelekt’

De laatste tijd brengt OnePlus steevast twee smartphones uit aan het einde van het jaar: een echt vlaggenschip en een toestel dat daar net onder zit. Daar gaat het bedrijf in 2025 vrolijk mee verder. Naast de OnePlus 15 verwachten we ook de OnePlus 15R, waarvan nu veel specificaties gelekt zijn.

Volgens insider Debayan Roy krijgt de telefoon een plat oled-scherm met een ververssnelheid van maar liefst 165Hz. Dat is veel hoger dan de meeste andere smartphones, die blijven steken op 120Hz. Mogelijk zet OnePlus de 15R daarom in de markt als een echte gamingsmartphone. Die hebben profijt van zo’n vloeiend scherm omdat spellen er dan nog mooier uitzien.

De OnePlus 13R

Aan de binnenkant zouden we een snelle Snapdragon 8 Elite-chip aantreffen. Die zit ook in de huidige OnePlus 13. De accu zou verder groeien van 6000 mAh op de OnePlus 13R naar 7000 mAh op de 15R. Je mag dus rekenen op een zeer goede batterijduur. Waarschijnlijk kun je de accu ook weer erg snel opladen, maar details daarover noemt Debayan Roy helaas niet.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Drie camera’s, beter bestand tegen water

Net als zijn voorganger krijgt de OnePlus 15R een hoofdcamera, groothoeklens én telelens om mee in te zoomen. Daarnaast zou OnePlus het toestel een IP68/69-certificaat meegeven, waarmee hij officieel waterbestendig is. Dat gold niet voor de 13R. Ook nieuw is de ultrasonische vingerafdrukscanner, die het toestel supersnel moet ontgrendelen.

Vermoedelijk liggen de OnePlus 15 en 15R begin volgend jaar in de Nederlandse winkels. De OnePlus 13R had hier een adviesprijs van 749 euro. Inmiddels haal je hem voor € 539,- in huis.

Niets missen? Download onze app of schrijf je in voor de Android Planet-nieuwsbrief.

Lees meer over OnePlus: