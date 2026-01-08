Samsung Galaxy S25 met Galaxy Watch8 cadeau!

Overzicht: dit weten we tot nu toe over de compacte OnePlus 15T

Mike Peek
Mike Peek
8 januari 2026, 15:02
2 min leestijd
Overzicht: dit weten we tot nu toe over de compacte OnePlus 15T

OnePlus werkt na de OnePlus 15 en 15R ook aan een compacte krachtpatser met een enorme batterij. We zetten alle geruchten over deze OnePlus 15T voor je op een rij.

OnePlus 15T geruchten

Smartphones van OnePlus zijn vaak nogal groot. Zowel de OnePlus 15 als OnePlus 15R hebben een scherm van ongeveer 6,8 inch. De Chinese fabrikant werkt echter ook aan een kleinere variant. Het gaat om de OnePlus 15R, waar al veel geruchten over gaan.

Om met het potentieel slechte nieuws te beginnen: het is niet zeker dat de 15T ook in Nederland zal verschijnen. Zijn voorganger, de OnePlus 13T, heeft de oversteek naar Europa namelijk nooit gemaakt. Onze hoop is dat die smartphone een soort proef was en dat zijn opvolger wel wereldwijd in de winkels belandt.

De OnePlus 15T krijgt wederom een 6,3 inch-oled-scherm en is daarmee net zo groot als de Google Pixel 10 en de aankomende Samsung Galaxy S26. Écht klein is dat niet, maar het maakt hem wel tot één van de weinige high-end smartphones die je met een enkele hand kunt bedienen. De ververssnelheid zou net als bij de normale 15 en 15R op maximaal 165Hz liggen. Dat zorgt voor erg vloeiende beelden.

De OnePlus 13T
De OnePlus 13T

De processor is waarschijnlijk dezelfde als in de grotere OnePlus 15: een Snapdragon 8 Gen 5 Elite. Dat is de snelste chip van dit moment, waarmee de 15T een bijzonder rap toestel belooft te worden. Er is minimaal 12GB werkgeheugen en 256GB opslag aanwezig.

In de OnePlus 13T zit al een forse batterij van 6260 mAh. Bij de 15T doet de fabrikant er nog een schepje bovenop: geruchten spreken van een accu tussen de 7000 en 7500 mAh. Dat is erg veel, zeker gezien het compacte formaat van deze smartphone. Je zult er makkelijk twee dagen mee kunnen doen, tenzij je natuurlijk van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat aan het gamen bent.

Twee camera’s op de achterzijde

In tegenstelling tot de normale OnePlus 15 heeft de 15T geen groothoeklens. Er zitten slechts twee camera’s op de achterzijde: een hoofdcamera en een telelens met 2 of 3x zoom. Beide camera’s hebben vermoedelijk een resolutie van 50 megapixel. Over de selfiecamera is nog niets bekend.

Zodra er meer bekend wordt over de OnePlus 15T werken we dit overzicht bij. Niets missen? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Bron: Android Authority
Bron afbeelding: OnePlus
