Compacte OnePlus 15T krijgt een gigantische batterij, dunne bezels

De tijd dat compacte smartphones per definitie een kleine batterij hadden, ligt nu echt achter ons. OnePlus bevestigt enkele specificaties van de OnePlus 15T, waaronder een accu van maar liefst 7500 mAh.

Kleine OnePlus 15T krijgt grootste specificaties

We waren al erg blij met de Oppo Reno 15 Pro. Die heeft een 6,32 inch-oled-scherm, maar bevat desondanks een grote accu van 6200 mAh. OnePlus doet er met zijn volgende compacte vlaggenschip nog een flinke schep bovenop. De OnePlus 15T, die over een 6,31 inch-display zal beschikken, krijgt namelijk een batterij van maar liefst 7500 mAh. Dat is net zoveel als de veel grotere Oppo Find X9 Pro. Je laadt hem op met 100 watt of 50 watt als je dat draadloos doet.

De zwarte randen rond dat relatief kleine scherm, zogenaamde bezels, worden bovendien erg dun. Dunner zelfs dan die van de iPhone 17 Pro, zo liet OnePlus-topman Ji Lie eerder al zien. We vragen ons wel af of die vergelijking helemaal eerlijk is, want de behuizing lijkt buiten de bezels juist iets verder door te lopen dan op de iPhone.

De OnePlus 15T krijgt hoe dan ook uitstekende specificaties. Hij draait op de supersnelle Snapdragon 8 Elite Gen 5, die ook in de normale OnePlus 15 zit, en is met een IP68/69K-certificatie uitstekend beschermd tegen stof en water. Daarnaast mag je rekenen op een 50 megapixel-hoofdcamera en een periscopische telelens met vermoedelijk 3x optische zoom.

Ondanks de grote batterij van 7500 mAh wordt de 15T maar 8,4 millimeter dik. Hij weegt 194 gram. Dat is zwaarder dan de Samsung Galaxy S26 (167 gram), maar daar zit een accu van slechts 4300 mAh in.

Release in Nederland twijfelachtig

OnePlus bracht de 13T niet naar Europa en of dat met zijn opvolger wel gaat gebeuren, is helaas twijfelachtig. Alle marketing richt zich vooralsnog op thuisland China. We blijven niettemin hopen, want er is in Nederland nog veel ruimte voor compacte high-end toestellen. Zeker als ze zo’n grote batterij hebben.

Mocht de OnePlus 15T toch naar ons landje komen, dan lees je dat uiteraard als eerste op Android Planet!