Google Pixel 10a tijdelijk tot €250 euro inruilvoordeel

Bekijk actie

OnePlus teaset 15T: compact, nieuw toestel met flinke batterij

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
24 februari 2026, 11:04
2 min leestijd
OnePlus teaset 15T: compact, nieuw toestel met flinke batterij

Na twee grote toestellen van zo’n 6,8 inch (OnePlus 15 en OnePlus 15R) gaat OnePlus nu voor een maatje kleiner. Goed nieuws voor liefhebbers van compacte smartphones die niet willen inleveren op accuduur.

Lees verder na de advertentie.

OnePlus 15T: ook hier geen 14-model

Het lijkt een traditie te worden: smartphonemerken die na afloop van Chinees Nieuwjaar direct beginnen met het teasen van hun nieuwste creaties. Wat we van OnePlus kunnen verwachten in 2026? Naar alle waarschijnlijk de opvolger van de compacte OnePlus 13T. Dat wordt eveneens een handzame telefoon (6,32 inch) met veelbelovende specificaties.

Net als bij de vlaggenschepen wordt het getal 4 waarschijnlijk vermeden en springen we van de 13T gelijk door naar de 15T. Op de komst van deze nieuwe telefoon hebben mensen binnen de OnePlus-community gehint. Uiteraard zijn er ook weer allemaal vermoedelijke specificaties naar buiten gekomen.

oneplus 15r review vs oneplus 15 zijkanten

Flinke batterij laadt razendsnel op

Dat er in een kleiner toestel geen dikke accu zou passen, is simpelweg niet waar. Als de verhalen kloppen, stopt OnePlus een batterij van maar liefst 7500 mAh in de 15T en kun je die ook nog eens met maximaal 100 watt opladen. Ook zonder kabeltje moet je die snelheid kunnen halen.

Het 6,32 inch-scherm heeft naar verluidt een 1.5K-resolutie en ververssnelheid van 165Hz. De Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip onder de motorkap behoort tot de snelste processors van het moment. De meest luxe uitvoering van de 15T zou 16GB RAM en maximaal 1 terabyte opslag krijgen.

Over de camera lopen de geruchten nogal uiteen. De wildste gaan over een hoofdcamera van 200 megapixel, geplaatst op een eiland met een telelens van 50 megapixel. De telefoon draait naar verwachting op Android 16 en beschikt over een ultrasone vingerafdrukscanner.

Komt OnePlus 15T wel naar Nederland?

Bij de vorige generatie hadden we pech: de 13T kwam niet uit in Europa. Het enige waar we het mee moesten doen, was de toezegging van een woordvoerder van de smartphonebouwer dat de interesse uit Europa uit genoteerd staat. Als dat papiertje nog ergens op het OnePlus-kantoor rondzwerft, hopen we dat ze willen overwegen om het nieuwe toestel niet alleen in thuisland China, maar ook in onze markt te lanceren.

De gelekte specificaties van het compactere model hebben onze interesse namelijk gewekt. Ze doen ons aan denken aan de snelheidsmonsters OnePlus 15 en OnePlus 15R. Die bevielen uitstekend, maar ze hadden best iets kleiner mogen zijn. De 15T zou zomaar de perfecte combinatie van pure snelheid, uitstekende accuduur en handzaamheid kunnen zijn.

Koop jij liever een toestel met een lekker groot scherm of hebben kleinere modellen jouw voorkeur? We zijn benieuwd naar jouw voorkeuren: deel ze met ons in de reacties!

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Via: Gizmo China
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten Android Smartphones OnePlus

Bekijk ook

Heeft jouw Android-toestel een update gekregen? Check dit overzicht!

Heeft jouw Android-toestel een update gekregen? Check dit overzicht!

6 februari 2026

Deze OnePlus-smartphone krijgt nog één allerlaatste update

Deze OnePlus-smartphone krijgt nog één allerlaatste update

2 februari 2026

‘OnePlus 16 krijgt enorme accu, twéé 200 megapixel-camera’s’

‘OnePlus 16 krijgt enorme accu, twéé 200 megapixel-camera’s’

2 februari 2026

Asus, Sony, OnePlus: waarom hebben smartphonefabrikanten het moeilijk?

Asus, Sony, OnePlus: waarom hebben smartphonefabrikanten het moeilijk?

23 januari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren