‘OnePlus 16 krijgt enorme accu, twéé 200 megapixel-camera’s’

Het duurt nog een hele poos voor de OnePlus 16 verschijnt, maar toch zijn de eerste specificaties al gelekt. Het toestel zou flink verbeterde camera’s krijgen én een enorme accu van 9000 mAh.

‘Eerste specificaties OnePlus 16 gelekt’

De OnePlus 15 is een prima smartphone, maar toch klonk er wel wat kritiek na de release. Vooral qua camera’s zet het toestel een paar stappen terug ten opzichte van zijn voorganger, de OnePlus 13. Die fout lijkt het bedrijf bij zijn opvolger recht te willen zetten.

Volgens OnePlus Club, dat vaker informatie deelt over de toekomstplannen van het bedrijf, krijgt de OnePlus 16 indrukwekkende specificaties. Zowel de hoofdcamera als de telelens zouden een resolutie van 200 megapixel hebben. Hoewel de gebruikte HP5-sensor niet héél groot is, zou dat toch een flinke upgrade zijn. Ook de groothoeklens wordt vernieuwd, al is daar nog geen gedetailleerde informatie over.

De OnePlus 15

De OnePlus 16 wordt verder voorzien van een groot oled-scherm met een maximale ververssnelheid van maar liefst 240Hz. Dat is twee keer zo hoog als de meeste andere smartphones en moet zorgen voor nog vloeiendere beelden. Onder de motorkap treffen we een Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro-chip aan. Die verwachten we later dit jaar en zal dan vermoedelijk de snelste mobiele processor ter wereld zijn.

OnePlus blijft ook de accucapaciteit vergroten. Die zou groeien van 7300 mAh op de OnePlus 15 naar 9000 mAh op de OnePlus 16. Daar moet je gemakkelijk twee dagen mee vooruit kunnen. Opladen kan zowel bedraad (120 watt) als draadloos (50 watt) lekker snel.

OnePlus in zwaar weer?

De OnePlus 16 klinkt dus als een veelbelovende smartphone, maar of je hem ook in Nederland kunt kopen is nog niet 100 procent zeker. Volgens sommige bronnen verkeert OnePlus in zwaar weer. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat de OnePlus 16 alleen in China verschijnt. We hopen uiteraard dat dat niet klopt.

Mocht het toestel wel in onze winkels belanden, dan zal dat pas eind dit jaar zijn. Tot die tijd is de OnePlus 15 nog altijd een prima optie, zeker als je de camera’s minder belangrijk vindt. Het toestel had een adviesprijs van 949 euro, maar koop je inmiddels al voor € 839,-.

