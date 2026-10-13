OnePlus 16 officieel: gigantische accu gaat aan onze neus voorbij

OnePlus heeft de opvolger van de OnePlus 15 gelanceerd in China. Goed en slecht nieuws, want het nieuwe vlaggenschip is veelbelovend, maar gaat waarschijnlijk niet de grens over. Of is er toch een beetje hoop voor ons?

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OnePlus 16 officieel in China

De laatste tijd verscheen het ene na het andere gerucht over de OnePlus 16. Over een enorme accu en twee 200 megapixel-camera’s tot extreem dunne schermranden en een scherm dat met 240Hz kan verversen. Aan alle speculaties is een einde gekomen nadat de fabrikant de OnePlus 16 in thuisland China heeft gelanceerd.

Laten we bekijken welke voorspellingen uit zijn gekomen door de specificaties van een van de meest verwachte telefoons van 2026 voor je op een rij te zetten. Hieronder zie je alvast een deel van de achterkant van de OnePlus 16. Die is op het eerste gezicht niet veel anders dan zijn voorganger. Toch kan schijn bedriegen, waarover later meer.

De OnePlus 16 (l) en OnePlus 15 (r)

Krachtpatser van jewelste

Het meest noemenswaardig is de enorm grote batterij van 9000 mAh. Zit je na enkele dagen met een lege accu? Dan is die weer razendsnel vol te tanken: met 100 watt (bedraad) en 50 watt (draadloos). Dat is lang niet het enige vlak waarop de smartphone opvalt.

Zo ververst het 6,78-inch scherm met 185Hz. Dit display heeft dunne randen van maar 1,15 millimeter. Verder zit er een extreem rappe Snapdragon 8 Elite Gen 6-chipset onder de motorkap. Foto’s maak je met de hoofdcamera van 200 megapixel, bijgestaan door een groothoeklens van 50 megapixel en een telelens van evenveel megapixel.

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Zoveelste fabrikant met licht op achterkant

De HiLight-feature van de Google Pixel 11-serie zal iedereen inmiddels kennen. Ook de Glyph-verlichting op bepaalde Nothing-telefoons is een vertrouwd gezicht in de techwereld. Nu heeft ook OnePlus iets bedacht voor de achterkant van het nieuwste vlaggenschip.

Het heet Interstellar Lightning Effect en het is een exclusieve functie op de Tomorrow’s Startlight-uitvoering van de OnePlus 16. Het gaat om drie kleine gebieden die afzonderlijk van elkaar licht kunnen geven. Op de afbeelding hierboven zie je al de tekst ’16 Area’, maar het gaat ook om het symbool van een ster en coördinaten.

In China kunnen consumenten de OnePlus 16 kopen met maximaal 16GB werkgeheugen en 1TB opslag. Het instapmodel beschikt over 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Omgerekend moet er zo’n 750 euro betaald gaan worden.

Grijze import is hoop in bange dagen

Dat klinkt allemaal prachtig, maar de OnePlus 16 gaat hoogstwaarschijnlijk zijn weg niet vinden naar Nederlandse winkels. Officieel dan, want de kans bestaat dat sommige webshops er over een tijdje tóch aan kunnen komen. Het gaat dan om grijze import. Hier kleven enkele voor- en nadelen aan. We leggen je graag uit of het verstandig is om nu nog een smartphone van OnePlus te kopen.

Laat ons weten of jij onder de indruk bent van de OnePlus 16. Gaan we in ons land ‘de telefoon van het jaar’ missen of moeten we er niet rouwig om als hij in China zou blijven?