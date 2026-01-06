‘OnePlus 16 krijgt wellicht primeur: Pro of Ultra in de maak’

We zijn er de laatste jaren aan gewend geraakt dat OnePlus verschillende uitvoeringen op de markt brengt, zoals een Nord- of R-model. Nu lonkt er sinds vier jaar weer een Pro-versie, met de aankomende OnePlus 16.

Terugkeer van de Pro of Ultra

De OnePlus 15 als vlaggenschip en de 15R als midranger; een patroon dat we ook zagen bij de OnePlus 13(R), 12(R) en 11(R). Voor een Pro-versie moeten we terug naar begin 2022. Toch lijkt het erop dat de Chinese fabrikant voor de OnePlus 16 weer plannen heeft voor een ultiem vlaggenschip.

Dit weten we dankzij een bericht van het X-account @OnePlusClub, dat claimt dat OnePlus in gaat zetten op een echte all-rounder genaamd OnePlus 16 Pro of OnePlus 16 Ultra. Dat zou goed nieuws zijn, want in onze review van de OnePlus 15 kon je lezen dat dit toestel weliswaar veelzijdig is en op veel punten sterk scoort, maar nog steeds niet de perfecte smartphone is.

OnePlus 15R (links) en OnePlus 15 (rechts)

Betere camera’s op wensenlijstje

De ruimte voor verbetering ligt dan voornamelijk bij de camera’s. Die zouden nog wel een update verdienen. Wat te denken van grotere sensoren en een betere groothoeklens? Voor meer informatie over de camera’s van OnePlus door de jaren heen, neem je een kijkje bij de vergelijking tussen de OnePlus 15 en OnePlus 12.

Zoals te verwachten gezien zijn prijskaartje, was ook de OnePlus 15R niet all-round genoeg, zo concludeerden we in onze review van deze telefoon. De mindere cameraprestaties en het gemis van draadloos laden vonden we zijn grootste minpunten. Dat moet beter kunnen, bijvoorbeeld met een Pro- of Ultra-model.

Lekken van specificaties OnePlus 16

Als we de vele lekken over de OnePlus 16 enigszins serieus kunnen nemen, dan zou deze (of de Pro- of Ultra-versie) zomaar een hoofdcamera van 200 megapixel kunnen krijgen. Of dat de cameraprestaties gelijk naar een nieuw niveau tilt, is nog afwachten.

Verder wordt er gesproken over een hogere ververssnelheid, al is de vraag of de 165Hz van zowel de OnePlus 15 als de OnePlus 15R niet al overkill is. Deze snelheid is namelijk alleen te activeren bij het spelen van bepaalde games.

OnePlus 15R

Ondanks deze lekken nog niet getuigen van een sublieme smartphone in de maak, is het niet gek als fans van de allerbeste specificaties op echt alle gebieden reikhalzend uitkijken naar een Pro- of Ultra-uitvoering van de OnePlus 16. Dus, niet alleen de beste chip- en batterijprestaties – waar OnePlus inmiddels toch wel om bekendstaat – maar ook superieure camera’s.

En als we toch aan het dromen zijn: kan OnePlus dan eindelijk afgestappen van de vier jaar aan software-updates en daar minstens twee jaar extra Android-versies aan toevoegen? Dan is er minder reden om voor een smartphone van Google of Samsung te gaan, die met zeven jaar al een tijdje trots de toon zetten.

Afgaande op eerdere lanceringen zou het ons niets verbazen als we de OnePlus 16-serie ergens eind dit jaar kunnen verwachten. Wij houden je daar uiteraard van op de hoogte.

