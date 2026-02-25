Google Pixel 10a tijdelijk tot €250 euro inruilvoordeel

Bekijk actie

‘OnePlus 16 krijgt de dunste schermranden op een smartphone ooit’

Mike Peek
Mike Peek
25 februari 2026, 9:07
2 min leestijd
‘OnePlus 16 krijgt de dunste schermranden op een smartphone ooit’

Hoeveel dunner kunnen de zogenaamde ‘bezels’ van je smartphone nog worden? De OnePlus 16 krijgt volgens geruchten randen van slechts 0,8 millimeter rond het scherm. Daarmee zouden het de dunste ooit zijn.

Lees verder na de advertentie.

‘Vrijwel randloos scherm voor de OnePlus 16’

Hoewel er geruchten gaan over moeilijkheden bij OnePlus werkt het bedrijf gewoon aan zijn nieuwe vlaggenschip. Dat moet eind dit jaar verschijnen. De eerste geruchten over het toestel druppelen al binnen. Volgens de Chinese lekker Old Chen Air krijgt de OnePlus 16 de dunste randen rond het scherm ooit.

Het zou de eerste smartphone zijn met bezels dunner dan een millimeter. Mogelijk worden ze zelfs maar 0,8 millimeter dik. Ter vergelijking: de huidige OnePlus 15 heeft schermranden van 1,15 millimeter en behoort daarmee ook al tot de top. De droom van een telefoon die volledig uit scherm bestaat komt dus steeds dichterbij.

oneplus 15 scherm
De OnePlus 15 heeft ook al erg dunne schermranden

Zoals we gewend zijn, zal de OnePlus 16 draaien op de snelste chip van dat moment. Vermoedelijk is dat de Snapdragon 8 Elite Gen 6. Daarnaast kan de accu groeien van 7300 mAh naar een ongelooflijke 9000 mAh. OnePlus zou ook de camera’s eindelijk aan willen pakken. De hoofdcamera en de telelens krijgen volgens geruchten allebei een resolutie van 200 megapixel.

Komt de OnePlus 16 wel naar Nederland?

Dat klinkt allemaal veelbelovend, maar het is nog niet zeker dat OnePlus zijn nieuwe high-end smartphone ook in Nederland uit zal brengen. Zoals gezegd lijkt het financieel niet zo goed te gaan met het bedrijf. Sommige bronnen denken dat OnePlus zich daarom meer op thuisland China zal richten en minder op de Europese markt. De tijd gaat ons leren of dat klopt.

Voorlopig moeten we het sowieso doen met de OnePlus 15, waarover je in onze uitgebreide review meer leest. Het toestel had een adviesprijs van 949 euro, maar koop je inmiddels al voor € 799,-.

Op de hoogte blijven van het laatste smartphonenieuws? Volg ons dan op Instagram en TikTok.

Volg Android Planet op Instagram

Volg Android Planet op Instagram
Volg ons ook op TikTok

Volg ons ook op TikTok
Via: Old Chen Air
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten Android Smartphones OnePlus

Bekijk ook

OnePlus teaset 15T: compact, nieuw toestel met flinke batterij

OnePlus teaset 15T: compact, nieuw toestel met flinke batterij

Gisteren 11:04

Heeft jouw Android-toestel een update gekregen? Check dit overzicht!

Heeft jouw Android-toestel een update gekregen? Check dit overzicht!

6 februari 2026

Deze OnePlus-smartphone krijgt nog één allerlaatste update

Deze OnePlus-smartphone krijgt nog één allerlaatste update

2 februari 2026

‘OnePlus 16 krijgt enorme accu, twéé 200 megapixel-camera’s’

‘OnePlus 16 krijgt enorme accu, twéé 200 megapixel-camera’s’

2 februari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren