Door een bug heeft OnePlus de elektronische beeldstabilisatie (EIS) voor de OnePlus 5 en 5T uitgeschakeld. Dit gebeurde vier maanden geleden. Nu nog zitten gebruikers opgescheept met wankele beelden een gedateerde beveilingsupdates. OnePlus komt met een verklaring.

OnePlus bug maakt gebruik van Elektronische Beeldstabilisatie onmogelijk

Op het gebruikersforum van OnePlus komt het bedrijf met een verklaring voor deze vertraging. Het OnePlus-team ontdekte maanden geleden een ernstige bug in de beeldstabilisatiesoftware. De zoektocht naar de juiste oplossing vergt veel overleg met derden, waardoor de boel vertraging oploopt. Hierdoor ligt er nog steeds geen update klaar voor de Oneplus 5 en Oneplus 5T.

Dit zorgt ervoor dat deze toestellen nu draaien op verouderde beveiligingspatches. Beveiligingspatches zijn kleine stukjes software die ervoor zorgen dat je telefoon beschermt blijft tegen nieuwe beveiligingslekken. Door regelmatige updates blijven telefoons bestand tegen deze lekken.

Na negatieve reacties en onzekerheid, geuit door de gebruikers van OnePlus, belooft het bedrijf nu vaker voortgangsupdates te delen. De Chinese smartphonefabrikant kan nog niet met zekerheid zeggen wanneer de bug opgelost is. Het is dus ook nog onduidelijk wanneer er weer een update beschikbaar komt.

Wat is Elektronische Beeldstabilisatie (EIS)?

Een trilling tijdens het maken van een foto zorgt voor een wazige foto. Daarom is het belangrijk om je smartphone zo stil mogelijk te houden tijdens het gebruik van de camera, maar dat is soms best lastig, zeker als je inzoomt.

Bij het maken van een video met een smartphone, is elke beweging van je hand te zien. Veel video’s schudden daardoor alle kanten op en dat is voor de kijker niet prettig. Om de gevolgen van deze trillingen zoveel mogelijk te beperken, komt beeldstabilisatie om de hoek kijken.

In de praktijk betekent EIS dat het frame van de video iets kleiner is gemaakt en het beeld vervolgens in dat frame in tegengestelde richting van de bewegingen verschuift. Met als resultaat een net wat stabieler beeld. Elektronische beeldstabilisatie is mogelijk op ieder Android-toestel. Via software wordt er een poging gedaan om de gevolgen van bibberende handen zoveel mogelijk te verminderen. Maar door de al vier maanden voortdurende bug van OnePlus is het voor de OnePlus 5 en 5T tijdelijk onmogelijk om hier hun voordeel mee te doen.

