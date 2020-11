Gebruikers van de OnePlus 5 hebben er lang op moeten wachten, maar OnePlus heeft de Android 10-update voor het toestel hervat. De smartphone had na de release van de eerste upgrade last van veel problemen.

De OnePlus 5 en 5T ontvingen een aantal maanden geleden al een Android 10-update, maar deze zat vol met bugs en daardoor besloot de fabrikant de update in te trekken. OnePlus heeft de problemen opgelost en rolt nu OxygenOS 10.0.1 uit voor de OnePlus 5. Gebruikers van de telefoon kunnen daarom eindelijk aan de slag met een goed-werkende versie van de versie-update.

De OnePlus 5T ontvangt later een verbeterde Android 10-update. In de software-upgrade zit bovendien de beveiligingspatch van september 2020, waardoor de beveiliging van de smartphone weer redelijk up-to-date is. Ook de elektronische beeldstabilisatie, die door een bug door OnePlus werd uitgeschakeld, is weer terug op de OnePlus 5. De stabilisatie helpt bij het maken van scherpere video’s en voorkomt bewegingsonscherpte.

OnePlus rolt de OxygenOS-update geleidelijk uit naar alle gebruikers van de OnePlus 5. Hierdoor kan het zijn dat je de nieuwste versie niet direct ziet verschijnen. Via de Oxygen Updater-app kun je de update handmatig op het OnePlus-toestel downloaden en installeren.

Android 10 is de laatste grote software-upgrade voor de OnePlus 5 en 5T, die in 2017 werden uitgebracht. De toestellen verschenen toen met Android 7.1.1 (Nougat) en hebben dus drie Android-versie-updates gekregen, wat netjes is. De meeste Android-telefoons krijgen één of twee grote upgrades, al kun je bij fabrikanten als Google, OnePlus en Samsung rekenen op lange software-ondersteuning.

De OnePlus 5 en 5 worden niet meer bijgewerkt naar het nieuwe Android 11, maar recentere telefoons van de fabrikant wel. De nieuwe OnePlus 8T draait bijvoorbeeld standaard op de nieuwste Android-versie. Dit toestel is sinds kort in Nederland te koop voor 599 euro en heeft een accu die supersnel oplaadt. Meer weten? Check ook de OnePlus 8T review of bijhorende video hieronder.

