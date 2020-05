OnePlus is begonnen met de uitrol van Android 10 voor de OnePlus 5 en 5T. De smartphones krijgen hiermee hun derde grote Android-update sinds de release.

OnePlus 5(T) Android 10-update uitgebracht

Bezitters van de OnePlus 5 en 5T hebben er even op moeten wachten, maar nu is het zover. De Chinese fabrikant is begonnen met de uitrol van Android 10 voor de smartphones, zo meldt onder andere Android Authority. De update is voor de eerste gebruikers beschikbaar, en het kan nog eventjes duren voordat iedereen ermee aan de slag kan. Via de instellingen van je OnePlus 5(T) kun je checken of Android 10 voor je klaarstaat.

De Android 10-update voor de OnePlus 5 en 5T is ruim 1,8GB groot, dus het is slim om ‘m via een wifi-verbinding te downloaden en installeren. Met de nieuwste Android-versie krijg je de beschikking over allerlei nieuwe features, zoals een vernieuwde interface, donkere modus, gebarenbediening en opties om je privacy te beschermen. Ook de beveiligingsupdate van april 2020 zit in de upgrade verwerkt.

Android 10 is de derde grote update voor de OnePlus 5 en 5T. Dat is opvallend, want de meeste high-end smartphones krijgen twee grote versie-updates. De toestellen verschenen in 2017 met Android Nougat en zijn bijgewerkt naar Oreo, Pie en nu dus Android 10. Naast Google is OnePlus één van de weinige fabrikanten die zijn smartphones zo lang blijft ondersteunen.

Android 10-updates van OnePlus

OnePlus heeft inmiddels al zijn recente smartphones van een Android 10-update voorzien. Zo zijn de OnePlus 7 en 7 Pro van vorig jaar bijgewerkt en draaien ook de oudere OnePlus 6 en 6T op de nieuwste software. De OnePlus 7T en 7T Pro, die ook vorig jaar verschenen, draaien uit de doos op Android 10.

Inmiddels zijn we aanbeland bij de OnePlus 8 en 8 Pro, die uiteraard ook over de nieuwste Android-versie beschikken. De toestellen hebben een vernieuwd design, verbeterde camera’s en snellere hardware. De OnePlus 8 Pro is tevens de eerste smartphone van de fabrikant met ondersteuning voor draadloos opladen en een IP68-certificatie. Meer weten? Lees dan ook onze OnePlus 8 review en OnePlus 8 Pro review.

