Android 11 voor OnePlus 6(T) stapje dichterbij: testversie nu beschikbaar

We hebben er lang op moeten wachten, maar gebruikers van de OnePlus 6 en OnePlus 6T kunnen aan de slag met Android 11. Het gaat nog wel om de eerste testversie.

OnePlus 6: Android 11 bèta nu beschikbaar

Dat Android 11 ook naar de OnePlus 6 en OnePlus 6T komt is geen geheim. Eind april werd bekend dat de uitrol van de nieuwe software wel langer op zich zou laten wachten. Zodoende werd de open bèta van de software eind augustus verwacht, maar deze testversie is nu toch al aangekondigd.

De software is niet stabiel en bevat nog allerlei eigenaardigheden en bugs. Gebruikers van de testsoftware kunnen deze melden bij OnePlus, zodat het bedrijf ze eruit kan halen in de stabiele versie. Via de forumpost zijn ook de downloadlinks te vinden voor de ROM’s. Zo kun je zelf aan de slag met de installatie van de software op je toestel. Let er dan wel op dat alles op je OnePlus 6(T) volledig wordt gewist. Daarom raadt het bedrijf ook aan om een volledige back-up te maken van alle gegevens.

Wanneer de stabiele Android 11-versie voor deze smartphones uitrolt ligt aan verschillende factoren. Zo moeten alle bugs geplet worden en moet er genoeg tijd zijn om de software te testen. Als de officiële uitrol volgt, lees je dat natuurlijk direct op Android Planet.

De OnePlus 6 werd in mei 2018 gepresenteerd met Android 8.1 (Oreo) aan boord. Zijn directe opvolger in de vorm van de 6T kwam in oktober 2018 op de markt en draaide al op Android 9.0 (Pie). Dat de OnePlus 6 toe is aan zijn derde Android-versie-update is een fijne verwelkoming; normaal biedt het bedrijf twee grote updates. Beide toestellen krijgen vanaf release ook drie jaar beveiligingspatches.

Onlangs kondigde het bedrijf wel een verbetering van het updatebeleid aan voor nieuwere toestellen. Vanaf de OnePlus 8-serie belooft het nu drie updates voor Android en ook een extra jaar beveiligingspatches. Dat geldt dus voor de OnePlus 8, OnePlus 8T en OnePlus 8 Pro van vorig jaar en ook voor de recente OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro.

2021 is het jaar van de OnePlus 9- en Nord-serie

OnePlus heeft in 2021 al meerdere toestellen aangekondigd en uitgebracht. Naast de OnePlus 9 en 9 Pro, verwachten we later dit jaar nog de OnePlus 9T. Daarnaast is in juni de OnePlus Nord CE aangekondigd en onze ervaringen check je dan ook in de Nord CE review of bekijk je hieronder. Tot slot presenteert het bedrijf op 22 juli ook een nieuwe telg in de Nord-serie, namelijk de OnePlus Nord 2.

