Downloaden maar: Android 11 beschikbaar voor OnePlus 6 en OnePlus 6T

We hebben er lang op moeten wachten, maar gebruikers van de OnePlus 6 en 6T kunnen aan de slag met Android 11. De fabrikant heeft bekendgemaakt dat de laatste grote Android-update nu uitrolt voor beide toestellen.

Lees verder na de advertentie.

Android 11 rolt uit voor OnePlus 6 en 6T

Android 11 is de Android-versie die op de meeste toestellen te vinden is, maar later dit jaar wordt ook begonnen met de uitrol van Android 12. Fabrikanten leveren per toestel een bepaald aantal updates uit. Voor de OnePlus 6 en OnePlus 6T uit 2018 rolt nu de laatste grote update uit.

Dat de Android 11-update eraan kwam was al wel bekend, maar het bedrijf had meer tijd nodig dan eerder werd gezegd. De OnePlus 6 kwam op de markt met Android 8.1 (Oreo). De 6T kwam een half jaar later op de markt en werd al geleverd met het nieuwere Android 9.0 (Pie). Dat dat toestel twee Android versie-updates zou krijgen was al bekend, maar voor de OnePlus 6 is het dus de derde grote upgrade en dat is fijn.

De software wordt geleidelijk uitgerold, waardoor het best even kan duren voordat ook jij de software op je toestel aangeboden krijgt. Handmatig checken of ‘ie al wel klaarstaat kan natuurlijk wel. Open de instellingen en scrol naar ‘Systeem’, tik daar vervolgens op ‘Systeemupdates’ en check of de update er al is.

Nieuw in Android 11

OnePlus in 2021

De meest recente smartphones van OnePlus zijn de high-end OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro. Niet op zoek naar het meest krachtige toestel of wat minder te besteden? Dan maak je met de OnePlus Nord 2 een heel goede keuze, waarvan je hier onze review leest. Kijk je liever? Check dan onderstaande videoreview van de midranger.

Lees het laatste nieuws over OnePlus: