Tijd voor een upgrade: OnePlus 6(T) krijgt geen updates meer

Na ruim drie jaar software-ondersteuning is het over en uit voor de OnePlus 6 en 6T. De toestellen krijgen geen updates meer, waardoor het voor gebruikers slim is om binnenkort te upgraden.

Heb je een OnePlus 6 of 6T? Dan hebben we minder leuk nieuws, want de smartphones krijgen geen software-updates meer. Een OnePlus-medewerker laat op het officiële forum van het bedrijf weten dat na ruim drie jaar de software-ondersteuning stopt. Ook worden geen ‘beta-builds’ meer uitgebracht, waarmee OnePlus updates eerst test voordat ze officieel te downloaden zijn.

De OnePlus 6T is ruim drie jaar voorzien van software-ondersteuning en de OnePlus 6 bijna vier jaar lang. Beide telefoons draaien op dit moment op Android 11 en lopen het nieuwere Android 12 mis. De OnePlus 6 lanceerde met Android 8.1 (Oreo), terwijl de 6T één van de eerste smartphones met Android 9.0 (Pie) was. Daarnaast kregen de toestellen regelmatig beveiligingsupdates om hackers buiten de deur te houden.

Voor gebruikers van de OnePlus 6 en 6T is het slim om binnenkort over te stappen op een nieuwe smartphone. Zonder updates verouderen de toestellen snel en ben je kwetsbaar voor problemen in Android. Verder loop je natuurlijk de nieuwe features mis die Android-versies introduceren. In Android 12 zit bijvoorbeeld een compleet nieuw design en handige privacy-opties.

Meer over de OnePlus 6 en 6T

De OnePlus 6 en 6T werden in 2018 uitgebracht voor respectievelijk 519 en 559 euro. Daarmee waren de telefoons een stuk goedkoper dan de toestellen die het bedrijf nu uitbrengt. De OnePlus 9 heeft bijvoorbeeld een adviesprijs van 699 euro, terwijl de OnePlus 9 Pro maar liefst 899 euro kost.

De toestellen draaien op de Snapdragon 845-chip en hebben allebei een amoled-scherm. De OnePlus 6T is met 6,41 inch een stukje groter dan de reguliere 6 (6,28 inch) en er zit een kleine notch in het scherm. De smartphones hebben een dubbele camera van 16 + 20 megapixel achterop en een vingerafdrukscanner onder het scherm.

Als je een nieuwe OnePlus-telefoon zoekt maar de OnePlus 9 en 9 Pro te duur vindt, dan is de Nord 2 een goed alternatief. Deze smartphone kost 399 euro, maar beschikt wel over high-end features. Denk hierbij aan een krachtige processor, goede camera’s, een prima scherm en accu die erg snel oplaadt. Meer weten? Check dan de OnePlus Nord 2 review.

