Draait jouw OnePlus 6 of OnePlus 6T nog op een Android-beveiligingsupdate van maanden geleden? Dan ben je niet de enige. Deze achterstond komt door de Android 10-updateproblemen. Dit is er aan de hand.



OnePlus 6 Android 10-updateproblemen: zo zit de vork in de steel

Afgelopen november bracht OnePlus de Android 10-update voor de OnePlus 6 en 6T uit. Deze versie zat echter vol met fouten, waarschijnlijk omdat de bètaversie niet uitgebreid genoeg getest was. De brakke update zorgde voor veel problemen bij OnePlus 6(T)-bezitters die de software al hadden geïnstalleerd.

OnePlus ging dus terug naar de tekentafel om de problemen te verhelpen en pauzeerde de uitrol. Begin december werd de Android 10-update hervat, maar de uitrolsnelheid verschilt. Wanneer jouw OnePlus 6 of 6T nog op Android 9.0 (Pie) draait, heb je waarschijnlijk de beveiligingsupdate van augustus 2019.

Dit komt omdat de uitrol van Android 10 voor oponthoud zorgt. De nieuwste Android-versie werkt OnePlus 6(T) toestellen bij naar de beveiligingsupdate van oktober 2019. Dit betekent automatisch dat OnePlus voorgaande versies niet kan bijwerken, omdat Android-beveiligingsupdates elkaar chronologisch opvolgen.



Geduld hebben

Maandelijks worden er nieuwe risico’s en beveiligingslekken ontdekt. Zodra deze aan het licht komen, worden ze bijgewerkt door Google en de fabrikant in kwestie, in dit geval dus OnePlus. Omdat het bedrijf nog bezig is met de uitrol van Android 10, betekent het ook dat de OnePlus 6 en 6T voor nu nog niet bijgewerkt kunnen worden met de beveiligingsupdate van december.

Om een lang verhaal kort te maken: er zit voorlopig niets anders op dan wachten als je een OnePlus 6(T) hebt. OnePlus is begin december begonnen met de wereldwijde uitrol van Android 10. Wanneer jouw toestel deze software ontvangt is gebaseerd op toeval. Zodra alle toestellen zijn geüpdatet naar Android 10 kan het bedrijf verder met het uitrollen van de december-veiligheidsupdate.

Als jij Android 10 ontvangt op jouw OnePlus 6 of 6T, laat het dan even weten in de reacties!

Het laatste nieuws over OnePlus