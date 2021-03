De OnePlus 7 en OnePlus 7 Pro zijn al wat ouder, maar krijgen nu wel een update naar Android 11. Hiermee worden de toestellen voorzien van allerlei nieuwe features.

De OnePlus 7T en 7T Pro werden eerder deze week van een Android 11-update voorzien en nu zijn de oudere OnePlus 7 en 7 Pro aan de beurt. Op het officiële forum van OnePlus is te lezen dat het bedrijf is gestart met de uitrol van Android 11 voor deze smartphones. De grote software-upgrade wordt geleidelijk uitgerold, waardoor het eventjes kan duren voordat iedereen de nieuwste versie ziet verschijnen.

Als de Android 11-update voor jouw OnePlus 7 (Pro) beschikbaar is, krijg je vanzelf een melding binnen. Wil je zelf controleren of je al aan de beurt bent? Open dan de instellingen, ga naar ‘Systeem’ en tik hier op ‘Systeemupdates’. Vervolgens wordt gecontroleerd of de nieuwe Android-versie beschikbaar is. Hierna kun je ‘m downloaden en installeren.

Met Android 11 krijgen de OnePlus 7 en OnePlus 7 Pro hun tweede grote Android-upgrade. De telefoons werden in mei 2019 uitgebracht met Android 9.0 (Pie) en ontvingen later dat jaar als één van de eersten Android 10. Nu de smartphones toe zijn aan versie 11 van het mobiele besturingssysteem, is het de vraag of OnePlus in de toekomst meer grote updates uitbrengt. Het kan zijn dat de toestellen ook nog kunnen rekenen op een Android 12-update, maar dit is niet zeker.

Android 11 en meer over OnePlus

De Android 11-update brengt versie 11 van OxygenOS naar de OnePlus 7 en 7 Pro. OxygenOS is de software die OnePlus over het mobiele besturingssysteem legt. Deze ‘skin’ krijgt met Android 11 een compleet nieuw design, dat lijkt op de software van Samsung-telefoons. Hierdoor wordt het onder meer makkelijker om je smartphone met één hand te bedienen.

Daarnaast wordt de camera-app aangepakt, krijgt de galerij-app van OnePlus een opfrisbeurt en het always on-display meer functies. In de update zit ook de Android-beveiligingspatch van februari 2021 verwerkt. Hierdoor zijn de OnePlus 7 en 7 Pro weer up-to-date als het om de beveiliging gaat.

Deze week kondigde OnePlus zijn nieuwste smartphones aan: de OnePlus 9 en 9 Pro. De toestellen beschikken over verbeterde camera’s en kosten respectievelijk 699 en 899 euro. De OnePlus 9 Pro verschijnt later deze maand, terwijl de release van het reguliere model eind april plaatsvindt.

Meer weten? In de video hieronder bespreken we de OnePlus 9 Pro. Houd Android Planet daarnaast in de gaten voor de uitgebreide, geschreven reviews van beide smartphones.

