Iconische smartphones: de OnePlus 7 Pro was de all-screen-smartphone van onze dromen

Het huidige smartphonelandschap is niet zo spannend, maar dat was vroeger wel anders. In deze rubriek nemen we je mee terug naar de meest iconische toestellen ooit. In dit artikel praten we over de OnePlus 7 Pro, een toestel dat zijn tijd ver vooruit was.

Geen notch, geen holepunch, maar één en al scherm

In mei 2019 lanceerde OnePlus de OnePlus 7 Pro. Dit was het eerste Pro-toestel van de fabrikant – en de smartphone was zijn naam destijds meer dan waard. Dat kwam vooral door zijn grote 6,67 inch-amoled-scherm zonder notch of cameragat. Het toestel was aan de voorkant letterlijk één en al scherm. Dit is anno 2022 helaas geen trend die zich heeft voortgezet.

OnePlus bereikte het ‘all-screen’-ontwerp door de selficamera weg te werken in een zogenoemd pop-up-mechanisme. Zo kwam de camera automatisch omhoog uit de behuizing wanneer je hem nodig had, bijvoorbeeld voor het maken van een selfie. Het pop-up-mechanisme kon volgens OnePlus minimaal 300.000 keer op en neer bewegen zonder kapot te gaan. Dat staat gelijk aan vijf jaar lang zo’n 150 keer per dag.

Het pop-up-mechanisme had echter een aantal nadelen. Zo kon OnePlus de 7 Pro hierdoor niet geheel waterdicht maken. Ook maakten gebruikers zich zorgen om het falen van de technologie. Bewegende onderdelen zijn over het algemeen nu eenmaal fragieler en gaan dus makkelijker stuk. Dit is dan ook de reden dat OnePlus voor de 8 Pro overging op een cameragat voor de selfielens. Erg jammer, als je het ons vraagt.

Eerste mainstream smartphone met hoge ververssnelheid van 90Hz

Naast de ondoorbroken kijkervaring van het display was er nog iets anders bijzonders met het display van de OnePlus 7 Pro aan de hand. Het toestel beschikte namelijk over het eerste mainstream-smartphonescherm met een hoge ververssnelheid. Alle smartphones in 2019 – op een aantal gamingtoestellen na – hadden 60Hz-schermen. Het display van de OnePlus 7 Pro oogde dankzij zijn 90Hz-ververssnelheid dan ook een stuk vloeiender.

Tegenwoordig is 120Hz de nieuwe standaard voor high-end smartphoneschermen. Toestellen als de Samsung Galaxy S22 Ultra, iPhone 13 Pro en OnePlus 10 Pro hebben allemaal zo’n vloeiend display. In de middenklasse komen 90Hz- en 60Hz-schermen ook nog steeds veel voor. OnePlus startte de trend van vloeiende schermen met de OnePlus 7 Pro en daar zijn we het merk erg dankbaar voor. Het is in onze ogen één van de belangrijkste ontwikkelingen in smartphoneland van de afgelopen jaren.

Ook overige specificaties waren fantastich

Het scherm van de OnePlus 7 Pro was de onbetwiste ster van de show, maar dat betekent niet dat de overige specificaties minder indrukwekkend waren. Het toestel had een krachtige Snapdragon 855-chip en 6GB, 8GB of 12GB aan werkgeheugen onder de motorkap. In combinatie met het vloeiende 90Hz-scherm leek de OnePlus 7 Pro sneller dan alle concurrenten.

Ook de software van de 7 Pro viel erg in de smaak. Het toestel kwam uit de doos met Android 9.0 (Pie), in combinatie met OxygenOS. Dit is de schil die OnePlus tot op de dag van vandaag over Android legt. OxygenOS lijkt erg op het ‘kale’ Android, zoals Google het bedoelde. Helaas krijgt de OnePlus 7 Pro inmiddels geen Android-updates meer – het toestel is blijven hangen op Android 11. Wel krijgt de telefoon nog steeds beveiligingspatches.

De grootste tegenvaller van de OnePlus 7 Pro was destijds zijn middelmatige camera. De fabrikant bespaarde zo productiekosten, waardoor de smartphone enigszins betaalbaar bleef. OnePlus-telefoons stonden ooit bekend als zogenoemde ‘flagship-killers’; smartphones die voor minder geld een high-end-ervaring konden bieden. Om dezelfde reden kon je de OnePlus 7 Pro ook niet draadloos opladen. Inmiddels is de fabrikant al lang geen ‘vlaggenschip-moordenaar’ meer – voor de nieuwe OnePlus 10 Pro leg je rustig 900 euro neer.

Ben je benieuwd naar onze eigen ervaringen met de OnePlus 7 Pro? Lees dan onze uitgebreide OnePlus 7 Pro review uit 2019. Ook hebben we een video over het toestel gemaakt. Deze check je hieronder:

