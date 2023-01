Einde verhaal: OnePlus 7, 7 Pro, 7T en 7T Pro krijgen geen updates mee

Het is over en uit voor de OnePlus 7(T)-serie: deze smartphones krijgen geen updates meer. Als je één van deze toestellen in huis hebt, is het daarom verstandig om aan een opvolger te gaan denken.

We hebben slecht nieuws voor wie in 2019 een smartphone van OnePlus kocht. De OnePlus 7, OnePlus 7T, OnePlus 7 Pro en OnePlus 7T Pro krijgen geen updates meer. Dat laat het bedrijf zelf weten op zijn officiële forum. De update van 7 januari 2023, waarin onder meer de beveiligingspatch van december 2022 is verwerkt, zal de laatste zijn.

De OnePlus 7 en 7 Pro hebben drie nieuwe versies van Android gehad en bijna vier jaar lang beveiligingsupdates. De OnePlus 7T en 7T Pro moesten het doen met twee nieuwe versies van het besturingssysteem en ruim drie jaar beveiligingspatches. Voor alle modellen geldt dat Android 12 het eindstation is.

OnePlus 7T en 7T Pro

Heb jij nog een smartphone uit de OnePlus 7(T)-serie in huis? Dan wordt het tijd om aan een opvolger te gaan denken. Zonder updates worden deze telefoons namelijk steeds kwetsbaarder voor problemen in Android.

Hackers kunnen na verloop van tijd makkelijker je toestel binnendringen, met alle mogelijk nare gevolgen van dien. Ook loop je natuurlijk de toffe nieuwe features van Android 13 en later mis.

Als je bij OnePlus wil blijven, kun je bijvoorbeeld naar de OnePlus 10T kijken. Die is wat minder luxueus dan voorgaande vlaggenschepen, maar heeft wel een razendsnelle chip en laadt erg rap op. Het toestel draait momenteel op Android 13 en krijgt nog updates naar Android 14 en 15. Ook mag je tot de zomer van 2026 op beveiligingspatches rekenen.

Je kunt ook even wachten op de OnePlus 11. Die komt waarschijnlijk in februari of maart naar Nederland. Het toestel draait op de razendsnelle Snapdragon 8 Gen 2-chip, heeft vernieuwde camera’s en valt vermoedelijk onder het verbeterde updatebeleid van OnePlus. Je mag vier nieuwe versies van Android verwachten, tot en met Android 17, en krijgt tot begin 2028 (!) beveiligingsupdates. Daarmee zit je voorlopig dus goed.

