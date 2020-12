De OnePlus 7 (Pro) en OnePlus 7T (Pro) krijgen dit jaar geen update naar Android 11. Vanwege technische problemen heeft de uitrol vertraging opgelopen. Wanneer de update wel uitkomt, is nog onbekend.

OnePlus heeft het uitstellen van de software-updates bevestigd op haar Chinese forum. Het bedrijf liep tijdens de ontwikkeling tegen technische problemen aan met het verwerken van gegevens. Omdat men meer tijd nodig heeft om de mankementen op te lossen, zijn de updates nu doorgeschoven naar volgend jaar. Een precieze uitroldatum laat OnePlus in het midden.

Wel begint de Chinese fabrikant deze maand nog met een gesloten testprogramma. Deze bèta is dus niet toegankelijk voor het grote publiek. Die volgt namelijk op een later moment, vermoedelijk begin volgend jaar. Indien de testversies goed werken komt de definitieve update uit. Deze wordt beschikbaar voor alle OnePlus 7- en OnePlus 7T-smartphones.

OnePlus heeft de update overigens enkel bevestigd voor de Chinese variant van haar software (Hydrogen OS), maar deze is onder de motorkap nagenoeg identiek aan de versie die in de rest van de wereld wordt gebruikt, Oxygen OS. Het is dus hoogstwaarschijnlijk dat het uitstellen van de Android 11-update ook Nederlanders met een OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T of OnePlus 7T Pro aangaat.

Afgelopen oktober bevestigde een woordvoerder van OnePlus tegenover Android Authority dat alle OnePlus 7- en OnePlus 7T-telefoons voor het eind van 2020 zouden zijn bijgewerkt naar Oxygen OS 11. OnePlus’ eigen skin is gebaseerd op Android 11, de nieuwste versie van het besturingssysteem die afgelopen zomer uitkwam.

Het is niet de eerste keer dat OnePlus problemen heeft met het uitrollen van Android-updates. De Android 10-update voor de OnePlus 6 en OnePlus 6T werd bijvoorbeeld na uitkomst teruggetrokken vanwege technische problemen. Dezelfde update voor de OnePlus 5 werd eveneens geplaagd door bugs en vertragingen.