Goed nieuws voor gebruikers van de OnePlus 7T en 7T Pro. De update naar Android 11-update, die allerlei nieuwe features introduceert, is voor de smartphones uitgebracht. Lees hier wat er nieuw is.

Lees verder na de advertentie.

OnePlus laat op zijn officiële forum weten dat de Android 11-update voor de OnePlus 7T (Pro) is uitgebracht. Het gaat om een geleidelijke uitrol, waarbij een klein groepje gebruikers de nieuwste Android-versie nu al kunnen downloaden. De komende dagen verschijnt de grote update voor meer OnePlus 7T-bezitters, mits er geen grote bugs of andere fouten in de software opduiken.

Je krijgt automatisch een melding op je OnePlus 7T of 7T Pro als de software-upgrade voor jou beschikbaar is. Ook kun je handmatig op updates checken door de instellingen te openen, naar ‘Systeem’ te gaan en daar voor ‘Systeemupdates’ te kiezen. Heb jij de update binnen op je smartphone? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Met de update worden de OnePlus 7T en 7T Pro (eindelijk) bijgewerkt naar de nieuwste versie. Eind vorig jaar werd bekend dat de Android 11-update vertraging had opgelopen door technische problemen. Voor de nieuwere OnePlus 8 en 8 Pro is een paar maanden geleden al een Android 11-upgrade verschenen. De OnePlus 8T draait uit de doos op deze Android-versie.

Dit is er nieuw in Android 11

De Android 11-update brengt versie 11 van OxygenOS naar de OnePlus 7T en 7T Pro. OxygenOS is de software die OnePlus over het mobiele besturingssysteem legt. Deze ‘skin’ krijgt met Android 11 een compleet nieuw design, dat lijkt op de software van Samsung-telefoons. Hierdoor wordt het onder meer makkelijker om je smartphone met één hand te bedienen.

Daarnaast wordt de camera-app aangepakt, krijgt de galerij-app van OnePlus een opfrisbeurt en het always on-display meer functies. In de update zit ook de Android-beveiligingspatch van februari 2021 verwerkt. Hierdoor zijn de OnePlus 7T en 7T Pro weer up-to-date als het om de beveiliging gaat.

De OnePlus 7T en 7T Pro zijn de high-end smartphones die het Chinese bedrijf in september 2019 uitbracht. De telefoons werden later opgevolgd door de OnePlus 8 en 8 Pro en met de 8T bracht de fabrikant later nog een upgrade uit. Deze week worden de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro aangekondigd, die over snellere hardware en flink verbeterde camera’s zouden beschikken.

Lees meer over OnePlus: