Download: OnePlus 7(T)-telefoons krijgen eindelijk Android 12

Android 13 is nu een tijdje beschikbaar, maar fabrikanten moeten sommige smartphones nog voorzien van een update naar Android 12. Dit geldt ook voor de OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro – telefoons die in 2019 zijn uitgebracht. Voor gebruikers van deze toestellen is er goed nieuws, want de uitrol van Android 12 is begonnen.

De software-upgrade werd al eerder beschikbaar gemaakt, maar alleen in India, zo schrijft XDA Developers. De nieuwste update, die nog een aantal bugs oplost, verschijnt nu ook in Europa. In de update zit alle vernieuwingen van Android 12 en de beveiligingspatch van augustus 2022.

Heb je een OnePlus 7(T)-telefoon en wil je weten of je kan updaten? Je krijgt automatisch een melding als de Android 12-upgrade beschikbaar is. Je kan ook handmatig controleren op updates. Dit doe je door de instellingen te openen, naar beneden te vegen, voor ‘Software-updates’ te kiezen en dan op ‘Checken op updates’ te tikken.

De belangrijkste vernieuwing van Android 12 is het Material You-design. De software oogt speelser en persoonlijker, omdat kleuren worden aangepast op basis van je wallpaper. Gebruik je bijvoorbeeld een blauwe achtergrond, dan zie je deze kleur ook terugkomen in menu’s en allerlei apps. Daarnaast introduceert Android 12 nieuwe privacyfeatures.

OnePlus stond altijd bekend om zijn snelle updates, maar dat is tegenwoordig helaas anders. Ook gebruikers van de Nord 2 moesten erg lang op de Android 12-update wachten. Daarnaast lijken updates niet altijd helemaal af te zijn; soms verschijnen na de release best wat bugs en andere fouten.

Opvallend genoeg bracht het bedrijf wel erg snel de Android 13-update uit voor de OnePlus 10 Pro. Later volgen andere telefoons, zoals de OnePlus 10T en Nord 2T, maar het is onduidelijk wanneer het bedrijf ze precies gaat updaten. Check ook ons artikel waarin we alle OnePlus-smartphones die Android 13 krijgen, op een rijtje zetten.

