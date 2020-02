‘OnePlus 8 en 8 Pro worden in maart of april aangekondigd’

Mogelijk worden de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro dit jaar eerder aangekondigd dan verwacht. Het Chinese bedrijf zou de nieuwe smartphones al eind maart of in april willen presenteren.

‘OnePlus 8 aankondiging in maart of april’

Dit meldt de doorgaans betrouwbare smartphone-insider Ishan Agarwal op Twitter. OnePlus kondigt nieuwe toestellen doorgaans in mei aan, maar zou nu kiezen voor een onthulling eerder in het jaar. Agarwal heeft het over ‘eind maart of april’, maar een specifieke datum is nog niet bekend. Daarnaast is het onduidelijk waarom OnePlus de telefoons dit jaar eerder zou willen aankondigen.

Verder weet Agarwal nog niet of de OnePlus 8 Lite tijdens hetzelfde evenement wordt aangekondigd. Wel meldt de insider dat de OnePlus 8 en 8 Pro in een nieuwe, groene kleur verschijnen. Voor de OnePlus 7T en 7T Pro koos de fabrikant voor een blauwe kleur, al is de normale 7T ook in het grijs verkrijgbaar.

Wat we weten over de OnePlus 8 en 8 Pro

Vorig jaar verschenen al de eerste beelden en specificaties van de OnePlus 8 en 8 Pro. Volgens gelekte renders beschikken de smartphones over een voorkantvullend scherm met linksboven een gaatje voor de selfiecamera.

Dit is opvallend, want bij de OnePlus 7 Pro schuift de frontcamera uit de behuizing. Het scherm heeft afgeronde zijkanten en zou bij de Pro-versie een ververssnelheid van 120Hz hebben. Dat is nog iets vloeiender dan het 90Hz-display van de OnePlus 7T (Pro).

De OnePlus 8 Pro zou verder de eerste smartphone van het bedrijf zijn met vier camera’s achterop. Waarschijnlijk gaat het om een set-up met een normale camera, telelens voor optische zoom, groothoeklens en een nieuwe Time of Flight-sensor. Tot slot gaat het gerucht dat de OnePlus 8-telefoons draadloos opladen ondersteunen, een feature die bij eerdere smartphones telkens ontbrak.

