De OnePlus 8 en 8 Pro worden op 14 april gepresenteerd, maar er zijn al veel specificaties, foto’s en andere details gelekt. We zetten de vijf belangrijkste OnePlus 8-geruchten onder elkaar.

OnePlus 8 geruchten: de belangrijkste op een rij

Met de OnePlus 8-reeks voor de deur delen anonieme bronnen steeds meer informatie. OnePlus doet ook zelf een duit in het zakje. In januari liet het bedrijf al details los over het scherm van de OnePlus 8 Pro, en recenter werden enkele technische specificaties gedeeld. Hieronder lees je de vijf belangrijkste dingen die we al (denken te) weten over de OnePlus 8 en 8 Pro.

1. Herkenbaar ontwerp, nieuwe kleuren

Gelekte marketingafbeeldingen van de OnePlus 8 (zie hieronder) maken duidelijk dat het toestel erg veel lijkt op voorgaande OnePlus-telefoons. Met name de achterkant wijkt nauwelijks af. De voorkant verschilt van de 7T en 7T Pro, want de OnePlus 8 huisvest de selfiecamera in een gaatje linksboven in het display. Op de 7T zit de camera in het midden in een inkeping, terwijl de 7T Pro een uitschuifbare camera heeft.

De OnePlus 8 Pro lijkt sprekend op de 8, met een paar subtiele verschillen. Zo is het scherm groter en zijn de verticale schermranden gekromd, een ontwerpkeuze die de fabrikant ook hanteert op de 7(T) Pro. De cameramodule achterop wijkt iets af van de 8.

Interessant is dat de OnePlus 8 verschijnt in het zwart, mintgroen en een ‘glow’-versie, waarvan de achterkant verloopt van blauw en paars naar rood en oranje. Mintgroen en glow zijn nieuwe kleuren voor OnePlus. De 8 Pro lijkt in het zwart, donkerblauw en mintgroen op de markt te komen.

Een gelekte afbeelding van de bekende elektronicalekker Evan Blass maakt bovendien duidelijk dat OnePlus ook met nieuwe kleuren hoesjes komt. Hierboven kun je ze bekijken.

2. Schermen van 90Hz en 120Hz

Net als de 7 Pro, 7T en 7T Pro krijgen de 8 en 8 Pro een oled-scherm met een ververssnelheid van 90Hz (of hoger). Dat is geen verrassing: de fabrikant liet vorig jaar al weten dat al zijn toekomstige smartphones minstens een 90Hz-scherm zullen gebruiken.

De meeste Amdroid-telefoons hebben een 60Hz-scherm, wat betekent dat het scherm zestig keer per seconde ververst. Een ververssnelheid van negentig keer per seconde (90Hz) levert soepeler beeld. Het display oogt rustiger, geoptimaliseerde apps en games voelen sneller aan en animaties zien er vloeiender uit.

Geruchten wijzen op een 6,55 inch 90Hz-display voor de OnePlus 8 en een 6,78 inch 120Hz-scherm voor de OnePlus 8 Pro. Het beeld van de Pro-versie oogt dus nog prettiger. Een hogere ververssnelheid verbruikt ook meer stroom, waardoor je op bestaande OnePlus-toestellen kan wisselen tussen 90Hz en 60Hz (voor een langere accuduur).

3. OnePlus 8 Pro heeft meer features

Vorig jaar introduceerde OnePlus voor het eerst een Pro-smartphone naast het reguliere toestel, en later dat jaar volgden de OnePlus 7T en 7T Pro. Met de 8 en 8 Pro in aantocht, is het duidelijk dat de Pro-variant opnieuw duurder wordt. Dit komt omdat de OnePlus 8 Pro een groter, 120Hz-scherm heeft en over features beschikt die je niet vindt in de reguliere 8.

Zo is de Pro-versie water- en stofdicht met een IP68-certificering en kan de accu draadloos opladen. Dat laden gaat met een vermogen van 30 Watt; even krachtig als met de usb-c-stekker. Omdat bij draadloos laden een deel van de energie verloren gaat, duurt draadloos laden wat langer dan via de usb-kabel.

De OnePlus 8 Pro krijgt ook betere camera’s, aangevuld met een Time-of-Flight-sensor (TOF). Deze sensor meet de afstand tot een object, wat van pas komt bij augmented reality (AR) en het schieten van portretfoto’s.

4. De beste hardware

OnePlus staat erom bekend zijn smartphones te voorzien van de beste hardware van het moment. De 8 en 8 Pro zetten die trend voort met de Snapdragon 865-chip, bevestigde het bedrijf. De 865 is de nieuwste en krachtigste Qualcomm-processor en de opvolger van de Snapdragon 855(+)-chip in de OnePlus 7(T)-series.

De OnePlus 8-reeks krijgt ook LPDDR5-werkgeheugen en ufs 3.0-opslag; de snelste combinatie van werk- en opslaggeheugen die nu beschikbaar is.

5. Geschikt voor 5G

De OnePlus 8 en 8 Pro krijgen standaard 5G-ondersteuning, zo maakte de fabrikant onlangs bekend. Hiermee zijn de smartphones geschikt voor het nieuwste mobiele netwerk, dat al in een aantal landen actief is. KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo lanceren naar verwachting in juli hun 5G-netwerken in Nederland.

De OnePlus 8-serie is dus 5G ready, al moet je straks wel een 5G-abonnement hebben om te kunnen profiteren van de hogere internetsnelheden van 5G. Er verschijnen steeds meer 5G-telefoons. Zo zijn de Samsung Galaxy S20 Plus, Oppo Find X2 en Sony Xperia 1 II ook klaar voor het nieuwe netwerk.

Meer over de OnePlus 8-lijn

OnePlus presenteert de OnePlus 8-reeks op 14 april. Het is nog onduidelijk wanneer de smartphones te koop zijn en hoeveel ze gaan kosten. De OnePlus 7T is verkrijgbaar vanaf 599 euro en een losse 7T Pro kost 759 euro. OnePlus-ceo Pete Lau hintte er onlangs op dat de nieuwe modellen duurder worden, maar belooft prijzen ‘onder de duizend dollar’.

