Eerder verschenen al renders van de aankomende OnePlus 8 Lite. In een video is nu een vermeende dummy te zien. Wat opvalt is dat er drie camera’s op de achterkant aanwezig zijn, en niet twee stuks zoals eerder gedacht.

OnePlus 8 Lite dummy

Dit jaar verwachten we drie smartphones in de OnePlus 8-serie. Naast de normale OnePlus 8 en het 8 Pro-model, zou het bedrijf ook met de OnePlus 8 Lite willen komen. Dat model is wat minder krachtig dan de andere twee toestellen, maar daardoor ook betaalbaarder. Nu is een dummy van het toestel opgedoken.

In een video zijn verschillende werknemers van het bedrijf te zien, die het hebben over OnePlus en hun toestellen. Op de tafel voor hen staat een bak met allerlei prototypes en dummies, en één van die toestellen valt nogal op. Dat toestel heeft namelijk heel veel weg van de vermeende OnePlus 8 Lite.

Wel zijn duidelijk drie camera’s te zien, met daarnaast een led-flitser. Eerder verschenen al renders van dat toestel, maar die afbeeldingen toonden nog twee camera’s, met daaronder een flitser. OnLeaks, de maker van deze renders, heeft deze inmiddels ook aangepast aan de hand van deze dummy, zoals je op de afbeelding hieronder ziet.

Specificaties OnePlus 8 Lite

Qua specificaties is nog veel onduidelijk over de OnePlus 8 Lite. We verwachten een scherm zonder afrondingen met een ververssnelheid van 90Hz. De primaire camera zou een 48 megapixel-variant worden, terwijl er ook een groothoeklens van 16 megapixel aanwezig is. Tot slot is het mogelijk om zonder kwaliteitverlies in te zoomen met de 12 megapixel-telefotolens.

Over specs zoals de processor, werkgeheugen of opslag is nog niks bekend. Bij de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro verwachten we de Snapdragon 865-chip en een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen. Tevens krijgen die toestellen afgeronde schermranden.

