De nog onaangekondigde OnePlus 8 Lite verschijnt wereldwijd in juli voor een prijs van omgerekend 458 euro. Dat claimt een doorgaans betrouwbare bron, die ook zegt te weten wat de specificaties zijn van de OnePlus 8 Lite, 8 en 8 Pro.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘OnePlus 8 Lite prijs gelekt’

De OnePlus One verscheen in 2014 voor slechts 269 euro, maar in de jaren erna zijn OnePlus-toestellen steeds duurder geworden. Daar krijg je natuurlijk ook steeds betere hardware voor terug, maar niet iedereen hoeft de beste telefoon van dit moment. OnePlus wil daarop inspelen met de OnePlus 8 Lite, zo gaat het gerucht.

Nadat het ontwerp en enkele specificaties van de smartphone al eerder lekte, claimen smartphonelekker Ishan Agarwal en techsite 91Mobiles nu de Britse adviesprijs van de OnePlus 8 Lite te weten. Het toestel zou 400 Britse pond gaan kosten, omgerekend 458 euro. OnePlus brengt de smartphone naar verluidt in juli wereldwijd uit. Vermoedelijk hoort Nederland hier ook bij.

Vermeende OnePlus 8 Lite-specificaties

Volgens Agarwal en andere bronnen krijgt de OnePlus 8 Lite een 6,4 inch-oled-scherm met full-hd-resolutie en 90Hz-ververssnelheid. In het display zit een gaatje voor de selfiecamera. Onder de motorkap zou een MediaTek-processor draaien, mogelijk een Dimensity 1000. Het zou voor het eerst zijn dat OnePlus een MediaTek-chip kiest, want huidige toestellen maken gebruik van een Qualcomm-processor.

De OnePlus 8 Lite beschikt naar verluidt over een 4000 mAh-accu die met 30 Watt bedraad oplaadt, 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. Achterop zou een driedubbele camera komen (48 + 16 + 12 megapixel). De smartphone krijgt vermoedelijk een vingerafdrukscanner onder het scherm en draait op Android 10.

‘OnePlus 8 Pro kan ook draadloos laden’

Naast een Lite-uitvoering lijkt OnePlus ook te werken aan een reguliere OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Deze smartphones volgen de OnePlus 7T en 7T Pro op. Agarwal claimt dat de OnePlus 8 Pro draadloos kan opladen met 30 Watt, wat even snel is als de bekabelde oplaadsnelheid van de 7T-serie. Bestaande OnePlus-telefoons ondersteunen geen draadloos opladen. Volgens Agarwal is de 8 Pro ook geschikt voor dual-mode 5G, wat betekent dat de smartphone bijna wereldwijde 5G-ondersteuning biedt.

Agarwal en 91Mobiles weten niet of de normale OnePlus 8 ook draadloos kan opladen en 5G ondersteunt, al sluiten ze het niet uit. Wel claimen ze dat de smartphone een 4000 mAh-accu heeft die met 30 Watt snel oplaadt. De OnePlus 8 Pro zou met een krachtigere 50 Watt-oplader komen, waardoor de 4500 mAh-accu sneller vol is.

Zowel de 8 als de 8 Pro draaien naar verluidt op een Qualcomm Snapdragon 865-processor en beschikken over een glazen ontwerp met oled-scherm en 120Hz-ververssnelheid. De Pro-versie krijgt mogelijk een extra camera, meer werk- en opslaggeheugen en een iets groter display.

OnePlus 8 (Pro) aankondiging en release

Het is nog onduidelijk wanneer OnePlus de 8-serie presenteert. Volgens recente geruchten zien de OnePlus 8 en 8 Pro al in april het levenslicht en komen ze snel erna uit. Als de 8 Lite daadwerkelijk pas in juli uitkomt, bewaart OnePlus die aankondiging mogelijk voor een later moment. Wat de 8 en 8 Pro gaan kosten, is ook nog een raadsel. Een losse OnePlus 7T kost 549 euro, terwijl je voor de grotere en betere 7T Pro los zo’n 730 euro betaalt.

Wil je op de hoogte blijven van al het OnePlus-nieuws? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief of download de Android Planet-app om alle nieuwtjes op je smartphone te lezen!

Lees het laatste nieuws over OnePlus