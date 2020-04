Wil je de onthulling van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro volgen? De smartphones worden om 17.00 uur Nederlandse tijd aangekondigd en met deze livestream volg je alles op de voet.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo kijk je de OnePlus 8 livestream

Om 17.00 uur Nederlandse tijd gaat het ‘OnePlus 8 Launch Event’ van start, waar de nieuwste topsmartphones van OnePlus officieel worden onthuld. Door het coronavirus organiseert OnePlus geen evenementen in grote steden, maar worden de nieuwe toestellen online getoond. Hierdoor kun je de aankondiging gewoon volgen op je Android-telefoon, tablet of computer.

Via de YouTube-stream hierboven (en bovenaan het artikel) is de presentatie te kijken. De fabrikant presenteert twee nieuwe smartphones: de OnePlus 8 en 8 Pro. Ook gaan al lange tijd geruchten over de OnePlus 8 Lite, dus mogelijk heeft het bedrijf nog een verrassing in petto. De presentatie duurt waarschijnlijk zo’n anderhalf uur.

Meer over de OnePlus 8 en 8 Pro

De afgelopen weken is vrijwel alles over de nieuwe OnePlus-telefoons gelekt. Zo beschikken de toestellen over een vernieuwd design, waarbij de selfiecamera nu in een gaatje in het scherm zit verwerkt. Daarnaast heeft de OnePlus 8 Pro een 120Hz-display voor extra soepele beelden, terwijl de normale OnePlus 8 over een 90Hz-scherm beschikt. Het scherm vult – net als bij de OnePlus 7T en 7T Pro – de volledige voorkant.

Daarnaast hebben de smartphones de snelste mobiele hardware van dit moment en verbeterde camera’s. Ze worden naar verluidt aangedreven door de Snapdragon 865-chip en hebben op de achterkant drie of vier cameralenzen. De adviesprijzen zijn nog onduidelijk; die maakt OnePlus tijdens de presentatie bekend. Volgens geruchten kosten de 8 en 8 Pro respectievelijk meer dan 700 en 900 euro. De releasedatum van beide smartphones is ook nog onduidelijk.

Wil je meer weten? Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief of de Android Planet-app te downloaden, weet je straks meteen alles over de nieuwe OnePlus-telefoons.

Het laatste nieuws over OnePlus